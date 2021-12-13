團圓年菜飄「星」味　台北美福推粵台義風味年菜 米其林一星台菜圍爐飄香

福虎迎春，無法出國的農曆年節，聚在家的時間更多，也更需要美食陪伴。台北美福大飯店自即日起至2022年１月30日，由「潮粵坊」港潮餐廳、「GMT」義大利餐廳、獲米其林一星肯定的「米香」台菜餐廳與「宴會廳」，聯手推出多道中、西式外帶年菜，有適合四至六人的「飄香圍爐宴」桌菜，每組12,800元，鮮牛、龍蝦等近十道美饌一應俱備。單品年菜提供有「鮑魚花膠黏嘴雞鍋」等粵式美味，或選擇「一品佛跳牆」等經典台味。想來點異國風味可選擇「爐烤美國極黑肋眼牛排」等料理。年節佳餚每道880元起，選購指定湯品再贈限量比利時BergHOFF湯鍋。早買享折扣，2022年1月16日前預訂可享85折優惠，詳情及預訂請洽02-7722-3399。

《宴會廳》美福圍爐桌菜 美味外帶輕鬆上桌

由行政主廚王志孚設計的圍爐桌菜，從前菜、主菜到餐後甜點一應俱全。由行政主廚王志孚設計的多道精緻佳餚，內含招牌蜜汁叉燒、烏魚子、川味海蜇、滷水鴨翅及馬口魚等海陸五款前菜，大器又鮮美的「蒜蒜蔥沖龍蝦身」，膠質豐厚的「潮式豆醬燜石斑」、招牌菜色「福牛三聖聚寶盆」，年夜飯必備鮮湯「粵式胡椒煲雞鍋」，手工年菜「荷葉鮑魚珍珠雞」及節慶甜品，每組12,800元，星級圍爐宴，澎湃上桌。

《米香台菜》年節團圓用在地台灣味 溫暖家人的胃

2021年獲米其林一星肯定的米香台菜餐廳主廚陳永華，傳承經典台味，推出多款精選外帶年菜，有年節必備、滿載山珍海味的「一品佛跳牆」，嚴選鮑魚、干貝、台灣土雞腿肉、黑豬肉及鬆軟芋頭等食材，慢火熬煮，湯醇味美。經典手工菜「八寶布袋雞」，將整隻土雞去骨後，於雞肚填塞鮑魚、干貝、金華火腿、海參等八種食材，經八小時燉煮出菁華鮮湯。美福鮮牛新品「米香精燉牛肋湯」，選用肉質軟嫩的澳洲牛肋條，搭配蒜苗、三星蔥、八角、花椒與辣豆瓣醬等食材燉煮約一個半小時，牛肉軟嫩帶有膠質，湯頭濃醇鮮香。還有傳統古早味「白鯧芋頭米粉」、「紅蟳米糕」及「麻油土雞飯」等單品佳餚，自由選搭台式風味團圓菜。

《潮粵坊港潮餐廳》新春年節 歡聚共享港式鮮煲美饌

來自香港的行政主廚王志孚與潮粵坊梁朝惠主廚聯手設計多道港式美味，與台灣民眾喜迎新年。有年年熱銷的招牌「鮑魚花膠黏嘴雞鍋」，嚴選老母雞、雞骨、雞腳等慢火燉煮八小時的精華上湯，再搭配土雞、豬腳、鮑魚及花膠等食材煨煮兩小時，湯品鮮香、膠質豐厚。「港式豪華佛跳牆」則選用鮑魚、北海道干貝、日本花菇及黑玉參等食材，搭配金華火腿與鮮嫩雞腿細火慢熬，湯鮮而味濃。選購二款湯品可選擇搭配比利時BergHOFF經典紅色湯鍋。除了兩款港式湯品，同步推出口感鮮香Q彈的「鮑魚滷豬腳」、手工菜「乾坤布袋雞」及「百花刺參」等精選年菜，每款1,800元起。年節必備的甜、鹹糕點，則有人氣商品「干貝臘味蘿蔔糕」，蔬食取向的「百菇綻放素蘿蔔糕」及Q彈香甜的「美福桂圓核桃年糕」，每款680元起，為年節贈禮、自用的暢銷商品。

《GMT義大利餐廳》用異國風味 「義」起過好年

擁有義籍主廚領軍的GMT義大利餐廳，推出熱銷商品「爐烤美國肋眼牛排」，選用美國蛇河谷的極黑和牛肋眼，以月桂葉、百里香等時蔬香料炒香再以紅酒提香，經燉煮後續以小火爐烤約三小時，外皮微帶焦香，鮮甜肉汁完封其中。不食牛肉者，可選擇「盤克夏豬里肌」，主廚選用油脂豐厚如雪花般的美國盤克夏黑豬，以迷迭香、黑胡椒及橄欖油等醃漬，再以63度低溫舒肥約兩個半小時後爐烤至表面略帶焦香，品嚐時搭配松露醬或特製肉汁醬。喜食海鮮者，帶有濃厚義大利家鄉風味的「托斯卡尼燉龍蝦海鮮」，則選用鮮美的龍蝦，搭配現流章魚、牛奶貝及紐西蘭淡菜等多款海鮮一起燉煮，海味濃鮮馥郁。此外，還有適合團圓分享的「海鮮披薩」，純手工擀製的麥香麵皮，綜合多種海鮮及蔬食，以窯烤方式原味呈現。異國風味年菜，每款1,500元起。

新春贈禮 禮尚往來 匠心傳心意

送禮送到心坎裡！今年台北美福大飯店首度推出由潮粵坊、米香及GMT義大利餐廳主廚研發，推出風味醬料禮盒。首款「醬心獨具」禮盒結合三款特製醬料，分別由米香台菜餐廳陳永華主廚傳承經典台味，推出「蘿蔔香辣醬」，可加入炒飯一同拌炒增香，亦可當作沾醬，鹹香的辛口滋味令人欲罷不能。另一款「鮑魚海味XO醬」由來自香港的王志孚行政主廚選用日本干貝、金華火腿、蝦乾、朝天椒等食材，以小火炒至金黃，入口品嚐得到Q彈鮑魚及滿滿的干貝絲，鮮味香氣縈繞於唇齒之間。「紅油胡麻堅果醬」結合腰果、杏仁、葵花子、南瓜子及芝麻，搭配花椒等香料製成，多層次的香氣，鹹中帶甜，風味獨特，三瓶一組售價2,000元。

另一款義式風味醬料組，由來自佛羅倫斯的西餐總主廚Massimo Picci，以家鄉味為背景推出同名「馬醬」經典禮盒，以豐富的綜合堅果、甜椒等食材製成的「甜椒堅果辣醬」，微帶辛口又提香開胃。另一款為選用箭型芝麻葉、黃檸檬、香吉士及酸豆等食材製成的「芝麻葉酸豆醬」，以及嚴選極黑和牛、開心果肉腸等食材製成的「和牛肉醬」，三款醬料可搭配主廚手作義大利麵或麵包，禮盒另搭配有IGP初榨橄欖油、巴薩米可醋，在家也能輕鬆料理義大利風味餐，經典禮盒組2,680元。

除了兩款醬料禮盒，另有適合年節團聚，茗茶共享的「美福珍品」禮盒，內容有香嫩豬肉條、牛肉乾，以及棗泥核桃糕、松子與核桃酥糖，每盒2,280元。