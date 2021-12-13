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台灣樂團告五人獲南韓MAMA音樂大獎！哈瓜敲碗《華燈初上》片尾曲《好不容易》上架

告五人最新單曲《好不容易》已於今日上架

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/13 15:58
台灣樂團告五人獲南韓MAMA音樂大獎！(圖/告五人Facebook)

台灣樂團告五人獲南韓MAMA音樂大獎！(圖/告五人Facebook)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣當紅樂團告五人近日拿下南韓Mnet亞洲音樂大獎的最佳亞洲藝人獎，對於這份耶誕大禮三人開心到說不出話感謝「哈瓜」一路陪伴支持。

韓國流行音樂年度盛事「2021 Mnet亞洲音樂大獎」（Mnet Asian Music Awards, 簡稱 MAMA）連結世界各地音樂人，曾獲獎的包含BTS防彈少年團、杜娃黎波（Dua Lipa）及創作才子紅髮艾德（Ed Sheeran）等人，並吸引來自200多個地區的觀眾收看。

告五人成團4年，由女主唱犬青、吉他手兼男主唱雲安，及鼓手謙哥組成，代表作包含《披星戴月的想你》、《愛人錯過》、《在這座城市遺失了你》等，此次獲頒「最佳亞洲藝人 – 華語」獎項，過去得獎的有蔡依林、王力宏、郭富城、陳奕迅、孫燕姿、林俊傑、莫文蔚、李榮浩、鄧紫棋等人。

由告五人演唱的影集《華燈初上》片尾曲《好不容易》近日話題不斷，同時宣布單曲將在今（13）日上架各大音樂串流平台，讓歌迷直呼：「每次都聽完片尾曲才捨得看下一集，終於等到整首單曲了！」

接下來告五人將在台北陪伴粉絲迎接新年，明年也將帶來3場「在這座城市遇見了你」巡演；第3張專輯與已經開始籌備，將於2022年發行。
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更新時間 : 2021-12-13 16:12 GMT+08:00

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