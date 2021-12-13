Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣第18期疫苗提供BNT第1、2劑和混打　12/14起預約　12/16開打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/13 15:53
COVID-19公費疫苗預約平台第18期自12月14日起開放預約，對象為第1、2劑BNT疫苗，以及已接種第1劑AZ疫苗想混打BNT疫苗者。...

COVID-19公費疫苗預約平台第18期自12月14日起開放預約，對象為第1、2劑BNT疫苗，以及已接種第1劑AZ疫苗想混打BNT疫苗者。... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（13）日公布，COVID-19公費疫苗預約平台第18期自12月14日起開放預約，對象為第1、2劑BNT疫苗，以及已接種第1劑AZ疫苗想混打BNT疫苗者。

發言人莊人祥表示，本期疫苗僅開放BNT疫苗，符合資格對象為12月13日上午6時前已意願登記（含混打）民眾，且符合下列任一條件，包含12歲以上欲接種第1劑者，18歲以上已接種第1劑滿4週者，以及18歲以上已接種第一劑AZ疫苗滿8週欲混打者。

莊人祥說，上述符合資格對象將於12月13日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，預約時程為12月14日上午10時至15日中午12時；施打時程為12月16日至12月22日。

台灣第18期疫苗提供BNT第1、2劑和混打　12/14起預約　12/16開打

另外，莊人祥說明，預約平台第18期規劃提供BNT疫苗預約，但目前國內已全面提供「AZ、莫德納、BNT、高端共4種疫苗第一、二劑」、「已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT或莫德納疫苗」以及「完整接種COVID-19疫苗且滿5個月，追加接種第三劑莫德納」之接種服務，請民眾儘速透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」或各地方政府指定合約醫療院所/衛生所預約接種，請民眾儘速完成二劑疫苗接種，以獲得完整免疫保護力。

台灣第18期疫苗提供BNT第1、2劑和混打　12/14起預約　12/16開打
BNT疫苗
新冠肺炎
新冠疫苗
莫德納疫苗
AZ疫苗
混打
高端疫苗

相關新聞

台灣中研院研究員違反SOP而染疫？ 陳時中：脫隔離衣和手套的順序顛倒了
台灣中研院研究員違反SOP而染疫？ 陳時中：脫隔離衣和手套的順序顛倒了
2021/12/12 17:22
紫蘇好處多多還能抗COVID-19 花蓮農改場技術突破衝產量
紫蘇好處多多還能抗COVID-19 花蓮農改場技術突破衝產量
2021/12/12 16:58
台灣中研院P3實驗室人員染疫　259名接觸者採檢結果出爐
台灣中研院P3實驗室人員染疫　259名接觸者採檢結果出爐
2021/12/12 15:07
台灣12/12增6例境外移入　含4例突破性感染
台灣12/12增6例境外移入　含4例突破性感染
2021/12/12 14:20
【無止盡的隔離】曾經人人艷羨 香港國泰航空爆機師離職潮
【無止盡的隔離】曾經人人艷羨 香港國泰航空爆機師離職潮
2021/12/12 14:00

更新時間 : 2021-12-13 16:11 GMT+08:00

最受歡迎

台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
【邊境攔截首例Omicron】台灣12/11增10例境外個案 基因定序判史瓦帝尼移入為首例Omicron
【邊境攔截首例Omicron】台灣12/11增10例境外個案 基因定序判史瓦帝尼移入為首例Omicron
美國肯塔基州遭史上最嚴重颶風襲擊 已至少50人喪命
美國肯塔基州遭史上最嚴重颶風襲擊 已至少50人喪命
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
錯過再等8萬年！今年最亮雷納德彗星 肉眼即可觀賞
錯過再等8萬年！今年最亮雷納德彗星 肉眼即可觀賞
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北