台灣第18期疫苗提供BNT第1、2劑和混打　12/14起預約　12/16開打

COVID-19公費疫苗預約平台第18期自12月14日起開放預約，對象為第1、2劑BNT疫苗，以及已接種第1劑AZ疫苗想混打BNT疫苗者。... COVID-19公費疫苗預約平台第18期自12月14日起開放預約，對象為第1、2劑BNT疫苗，以及已接種第1劑AZ疫苗想混打BNT疫苗者。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（13）日公布，COVID-19公費疫苗預約平台第18期自12月14日起開放預約，對象為第1、2劑BNT疫苗，以及已接種第1劑AZ疫苗想混打BNT疫苗者。

發言人莊人祥表示，本期疫苗僅開放BNT疫苗，符合資格對象為12月13日上午6時前已意願登記（含混打）民眾，且符合下列任一條件，包含12歲以上欲接種第1劑者，18歲以上已接種第1劑滿4週者，以及18歲以上已接種第一劑AZ疫苗滿8週欲混打者。

莊人祥說，上述符合資格對象將於12月13日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，預約時程為12月14日上午10時至15日中午12時；施打時程為12月16日至12月22日。

另外，莊人祥說明，預約平台第18期規劃提供BNT疫苗預約，但目前國內已全面提供「AZ、莫德納、BNT、高端共4種疫苗第一、二劑」、「已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT或莫德納疫苗」以及「完整接種COVID-19疫苗且滿5個月，追加接種第三劑莫德納」之接種服務，請民眾儘速透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」或各地方政府指定合約醫療院所/衛生所預約接種，請民眾儘速完成二劑疫苗接種，以獲得完整免疫保護力。