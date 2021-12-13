台股12/13失守17800點•成交量再創11月來新低　谷月涵: 台灣股市衝破2萬點有機會•但「下來會很快」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）在美股續漲激勵下，台股今天(12/13) 早盤雖一度衝過17900點，但多頭後繼無力，指數在17900點之下徘徊不前，尾盤在台積電壓盤下，指數翻黑17800點失守，成交量則是持續萎縮，再創11月以來新低量。

台積電最後一盤下殺，由紅翻黑，以下跌4元、601元作收，拖累加權股價指數終場下跌58.66點、跌幅0.33%、收在17767.6點，成交值新台幣2826億元，櫃買指數相對強勢，盤中最高232.11點再創14年新高；傳產、金融表現虎頭蛇尾，僅部分個股如藥華藥、光磊、金寶等強勢漲停，為盤面亮點。

分析師表示，美國11月消費者物價指數（CPI）年增6.8%，創下1982年6月以來最大增幅，通膨陰影如影隨形，加上美國聯邦準備理事會（Fed）本週即將召開公開市場委員會（FOMC）會議，市場擔憂是否加快升息腳步；此外，台積電將在16日除息，除息後走勢牽動電子股後市表現。

從技術面觀察，台股突破前高17986點、再創17988點波段新高後，多頭追價力道即相對保守，近期已連續3個交易日量能萎縮，今天更降至不到3000億元低檔水準，顯示在18000點前市場腳步相當謹慎，也凸顯對於近期總體經濟的憂心，目前整體格局仍處多頭步伐。

法人認為，本週台股受到FOMC會議影響，導致觀望氣氛轉濃，量縮久盤可能會先回測支撐，指數若守住10日線17726點和月線17692點，等待不確定因素消除後，仍可望直攻1萬8千點，預估本週走勢為17700點至18100點的盤堅格局。

針對台股續於18000點關卡之前高檔震盪，寬量國際策略長谷月涵(下圖)今天表示，台股衝破2萬點是有機會，但「下來的話會很快」，提醒投資人如果要玩這最後一把，「不要玩太大，要小心一點、跑得快」。

谷月涵今出席北威「通膨及升息的影響」論壇，會後受訪時談到股市議題，他表示，以市值和資金的比例來看，參考2000年網路泡沫、2008年金融海嘯的經驗，台股有機會達到2萬點。

外界關切台股何時可衝上2萬點，中央社引述谷月涵表示，時間應該是用月來算、不是用年，但股市到最後一波，往往會衝很快，「會突然衝上去」，因此投資人要玩最後這一波，「不要玩太大就對了」。

谷月涵也提到，美國市場比台灣風險高很多，至於美股與台股的連動性，有可能像是2000年網路泡沫時，美國3月先大跌，台股5月中旬才開始跌，這是可以參考的歷史經驗。

媒體詢問，美股是否有崩跌危機，谷月涵回答，主要還是看美國聯準會反應，如果堅持把利率拉升，可能影響股市；但聯準會也可能考量市場崩跌將傷及實體經濟，比較慢執行拉升利率的政策。

原籍美國的谷月涵(上圖) , 專長台灣證券分析、金融發展趨勢，被外資圈稱為「台灣先生」。（中央社檔案照片）