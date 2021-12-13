【12/14-12/27維持二級警戒】台灣12/13增5例境外移入　皆為突破性感染

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增5例COVID-19境外移入確定病例；另外自12月14日至27日維持疫情警戒標準為第二級，並維持相關措施和規定，包含外出時應全程佩戴口罩，除例外情況等。



指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自越南(2例，案16849、案16853)、英國(案16850)、中國(案16851)及馬來西亞(案16852)入境，入境日介於今(2021)年11月20日至12月10日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,742例確診，分別為2,097例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，因應Omicron威脅和秋冬、春節假期到來，接下來兩週（自12月14日至27日）仍維持二級警戒，相關防疫措施皆維持不變，包含外出時應全程佩戴口罩，營業場所仍要遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

根據目前防疫規定，外出時有飲食需求和符合下列特殊情形，得免戴口罩：