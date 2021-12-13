【兩韓本是同根生】時隔68年 文在寅發布「原則性」終戰宣言

南韓總統文在寅13日發表「原則性」兩韓終戰宣言。（圖／美聯社） 南韓總統文在寅13日發表「原則性」兩韓終戰宣言。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）象徵大於實際？南韓總統文在寅今（13）日表示，南韓、北韓、美國以及中國已「原則上」同意共同宣布，1950年到1953年間的韓戰正式結束。

韓聯社報導，在坎培拉與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）舉行雙邊峰會的文在寅，今日於會後聯合記者會中表示，北韓、美國、中國原則上同意韓戰正式結束，儘管因北韓要求，尚未開始會談，但南韓將會致力推動促成。

文在寅稱，終戰宣言將有助於恢復兩韓之間、以及美國與北韓之間陷入僵局的會談。

BBC指出，爆發於1950年的韓戰，在1953年以「停戰」方式終結，參戰方並未正式簽署和平條約。北韓與南韓在技術上來說，一直處於戰爭狀態，分別由中國及美國支持，關係緊張。

今年9月，金正恩胞妹金與正曾表示，北韓可以對談判持開放性態度，前提是美國必須放棄對北韓的「敵對政策」。韓戰「停戰後」美國與北韓雖互有往來，然而自北韓2006年首次發展核武以來，聯合國安理會已通過多項制裁決議，從金融貿易，到金屬、煤礦、原油等，以及北韓人海外工作的限制。

文在寅指出，北韓已將撤除制裁作為討論的前提條件，表示正因如此談判陷入僵局。文在寅將處理北韓議題視為其任內的重要任務，並認為終戰有助於鼓勵北韓放棄核武。