當心HPV感染變口癌　男性比例高於女性　這些症狀逾兩週應盡速就醫

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）口腔、口咽及下咽癌在台灣已連續4年高居十大癌症死因第五名，尤其男性的發生率與死亡率更連續9年名列第四。很多民眾普遍將頭頸癌與菸、酒、檳榔做聯想，但據美國統計，有七成口咽癌都是HPV感染引起，在台灣也有同樣成長趨勢。由於頭頸癌早期症狀並不明顯，醫師呼籲，若喉嚨痛、吞嚥疼痛、耳朵痛等長達兩週沒有改善應盡速就醫。

HPV感染也可能導致頭頸癌 且發生率逐年攀升

頭頸癌依據原發部位不同，可分為口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等且90% 以上的頭頸癌屬於鱗狀上皮細胞癌。臨床上頭頸癌早期症狀並不明顯，被診斷出來時多半已進入晚期，大多類似感冒症狀，如喉嚨痛、吞嚥疼痛、耳朵痛等，民眾容易輕忽嚴重性。

長庚紀念醫院泌尿科主治醫師陳煜指出，過去民眾都認為頭頸癌是不良的生活習慣所引起，但其實HPV也是頭頸癌常見的好發因子。台灣頭頸部腫瘤醫學會朱本元理事長進一步分享，現在臨床上發現越來越多男性患者並無菸、酒、檳榔的曝露史，依然被診斷出頭頸癌，進一步檢查都可以在他們口腔採檢到HPV。

HPV最主要的傳染途徑是性行為，也可能透過皮膚、黏膜或體液接觸而有感染風險，長期重複感染HPV除了可能導致性器官相關癌症，近期研究更發現HPV可能因口交導致口腔感染而引發頭頸癌。

朱本元說明，近年來醫界發現，與HPV相關的頭頸癌發生率一路攀高，在美國有七成口咽癌都是HPV感染引起，現已超越子宮頸癌成為最常見的HPV相關癌症,，而在台灣也有約三成頭頸癌都跟HPV有關，且從全球性別分析來看，HPV相關的頭頸癌發生率男性是遠高於女性的。

採取HPV預防三關鍵 主動打擊HPV相關頭頸癌

目前台灣並無常規口腔HPV篩檢可以提早發現，因此朱本元呼籲不論男女都可以盡早依醫囑接種HPV疫苗來主動預防HPV，分別為2價和9價，透過HPV疫苗施打可以有效預防HPV引發的頭頸癌、子宮頸癌、肛門癌、外陰癌、陰道癌及菜花等癌症或疾病。

同時，呼籲不分男女都要意識到HPV對健康的危害，要謹記採取安全性行為，雙重防護自己與伴侶的健康，且女性也應定期接受抹片檢查。

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