華語流行音樂天后張惠妹演唱會ASMR時下超夯　台北小巨蛋一連12場絕不加場

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)華語流行音樂天后妹神演唱會來囉！張惠妹在出道25週年的今(13)日宣布，明年4月將一口氣舉辦12場演唱會，打破個人最多連續10場的紀錄。

綜合媒體報導，張惠妹「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」將於明年4月1、2、3、5、6、8、9、10、12、13、15、16日台北小巨蛋舉辦，主題定調ASMR（Autonomous sensory meridian response），中文常被翻譯成「顱內高潮」，其用來解釋一種自發性知覺神經反應的發麻感覺，通常從頭皮開始，並向下移動到頸後及脊椎上方的快感，近幾年在國際間常引起討論。

經紀人陳鎮川提到用ASMR當演唱會名稱時說：「其實妳的音樂和聲音對很多人來說就是ASMR！」阿妹立刻接受該全新概念，「那我知道怎麼做這場演唱會了！」

自2015年「烏托邦」演唱會上歌迷太嗨造成震動，引起小巨蛋周邊居民不滿，隨即產生「阿妹條款」後天后申請屢次受挫但不放棄嘗試，阿妹即將在2022年重返台北小巨蛋，aMEI覺得：「雖然在全世界巡迴了一百多場，但是最懷念的還是在小巨蛋的氣氛和感受！」

團隊約半年前接獲小巨蛋檔期的核准通知，aMEI和團隊欣喜若狂，當時便立刻啟動那個「構思很久，但不知道何時演出」的全新演唱會製作案。至於演唱會亮點？aMEI特別交代經紀人什麼都不要說，只回答了一句：「厲害的來了！」向來不喜歡故弄玄虛的aMEI，與團隊研究了檔期、自己的體力分配和製作的規劃後，決定再次挑戰自己，直接開唱12場。

「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」確定不加場，開賣日期將於近期揭曉。