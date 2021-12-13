G7外長會議重申台海和平穩定重要性 關切中國經濟脅迫他國

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）七大工業國集團（G7）外長會議12日發布主席國聲明，強調台海和平與穩定，並對中國採行「脅迫性經濟政策」表達關切。

本次G7外長會議於英格蘭利物浦市（Liverpool）召開，會議聚焦俄羅斯與烏克蘭危機以及應對全面提升、立場日漸強硬的中國。

此次聲明中，除重申5月G7外長會議公報、6月G7領袖峰公報所強調台海和平與穩定的重要性外，並對「脅迫性經濟政策」表達關切。這是英國政府今年擔任G7主席國以來，第三度強調維護台海和平與穩定的重要性，更首度納入對中國採行「脅迫性經濟政策」的關切。

外交部對於G7各國外長持續重視台海和平與穩定，並關切中國以經濟手段行使政治壓力，表示高度歡迎與誠摯感謝。

外交部指出，英國政府高層官員包括：首相強生（Boris Johnson）、外相特拉斯、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、英國秘密情報局局長摩爾（Richard Moore）等人曾接受媒體訪問或發表演講時，數度強調維護台海和平及穩定的重要性。而從今年4月的美日元首峰會、5月的美韓元首峰會、歐日領袖峰會、G7外長會議，以及6月的日澳2+2會談、G7領袖峰會以來，G7外長持續重視台海安全情勢，凸顯維持台海和平與穩定已經是美、日、英、法、德、義、加及歐盟等世界主要民主國家元首及領導階層的高度共識。

此外，G7外長會議主席國聲明也涵蓋氣候丶公衞丶區域情勢丶民主治理等議題，尤其對中國以經濟手段脅迫民主愛好國家，也呼籲民主國家團結一致因應中國威權脅迫。

外交部進一步表示，台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織，關切台海安全局勢，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。台灣作為印太地區負責任的成員，將持續秉持透明、高標準及共享價值等民主原則，與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。