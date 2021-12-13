【消失的唐鳳】民主峰會不容中、台地圖不同色？ 華府：無心之失

行政院政務委員唐鳳在民主峰會上展示一張將台灣、中國開放程度以不同顏色的地圖。（圖／翻攝自民主峰會影片） 行政院政務委員唐鳳在民主峰會上展示一張將台灣、中國開放程度以不同顏色的地圖。（圖／翻攝自民主峰會影片）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）外媒報導，台灣獲邀參加美國總統拜登上週舉行的視訊民主峰會，行政院政務委員唐鳳卻在展示一張含有中國、台灣異色地圖的簡報後，被主辦方「切人留聲」，搭配「個人意見不一定反映美國政府觀點」說明做切割。

路透社報導引述消息人士揭露，民主峰會第二天，唐鳳在簡報中展示一張將台灣與中國標示不同顏色的地圖逾一分鐘，使美國官員相當驚愕，隨後進行的分組討論中，唯唐鳳「只聞其聲，不見其人」。

（圖／取自民主峰會影片）

報導指出，分組討論的畫面中，唐鳳僅有一張標示其為「台灣數位部長唐鳳」的簡圖，隨後螢幕上出現免責聲明，指稱「小組中任何人的發言僅為個人意見，不一定反應美國政府的觀點」。

消息人士指出，基於唐鳳所展示的地圖可能被視為美國的「一中政策」相牴觸，因而應白宮的要求做此處理。

白宮尚未針對此事法正式回應。但國務院表示，視訊螢幕共享的「混亂」導致唐鳳畫面被切，是「無心之失」。美國國務院發言人亦表示，「我們重視唐部長的參與，展現了台灣在透明治理、人權、打擊假訊息等議題的世界級專業。」但綜觀整場會議，僅有唐鳳一人畫面出問題，不免耐人尋味。

此次簡報中引發爭議的地圖，是引自南非非政府人權組織CIVICUS，該圖以不同顏色為全球人權開放程度分級，台灣是亞洲唯一被視為「開放」的綠色地區，而中國被歸類「封閉」的紅色區域。

有消息人士表示，該地圖也在美國官員間引起郵件騷動，美國國家安全會議（National Security Council，NSC）「憤怒地」聯繫國務院，擔心地圖似乎將台灣呈現為不同的國家。

華府埋怨台灣當局，美國國家安全會議也對於未出現峰會彩排中的地圖感到憤怒，引發當中是否有唐鳳及台灣刻意要傳遞的訊息的疑問，而台灣政府也對於唐鳳「被剪掉」感到氣憤。

一位消息人士描述白宮當下反應「說不出話來」，也表示美國剪畫面是「反應過度」，畢竟這張地圖不是在表示國界。另一位消息人士則表示，直播平台營運商獲白宮之命行事，「這很明顯是政策問題」，並稱「完全是內部過度反應」。

消息人士認為，白宮此番做法，與民主峰會旨意相違背，也表明當局對台灣的支持，並非如其再三重申那般「堅若磐石」。

唐鳳對此表示，不認為畫面被切與地圖有關，台灣外交部表示是「技術問題」。