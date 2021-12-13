台北流行音樂中心耶誕小鎮玩樂攻略　超強演出卡司出爐連嗨三天

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)「北流耶誕小鎮」一連三天將有34組團體帶來38場表演、超過40個攤位的耶誕市集及公益活動，將於12月24日至26日登場。

台北流行音樂中心（以下簡稱北流）為流行音樂文化重要指標場域，表演廳不僅曾舉辦金曲獎、金音獎等重大頒獎典禮，文化館也於今年９月開幕，推出常設展 《唱我們的歌—流行音樂故事展》深受歡迎，12月底將展出對臺灣流行音樂有重要影響的《音樂怪博士－陳志遠特展》。

「北流耶誕小鎮」玩樂攻略出爐囉！系列精彩活動包括金曲音樂人、樂團新秀及藝術展演，結合北流前衛的建築藝術光景，將於北流南基地舉行，皆為免費開放入場。

重點1：「耶誕小鎮主舞台及主燈裝置」：三金歌后+歌王 曹雅雯、艾怡良、?te壞特、羅文裕

12/24北流耶誕小鎮主舞台將由人氣滿點的旺福樂團開場，加上兩位各擁不同風格的台語歌后曹雅雯、音樂精靈許哲珮送上溫馨熱鬧的樂曲，陪你度過溫馨平安夜。

12/25則有獲金曲最佳新人獎 ?te壞特的醉甜聲嗓，及以〈我這個人〉奪下金馬最佳原創電影歌曲的歌后艾怡良登場歡度耶誕；二度拿下金曲最佳客語歌手獎的羅文裕，也將以深情豐富的曲風詮釋客家音樂美學，為本次耶誕小鎮表演增添更多元風格。

12/26最後一天的壓軸戲碼，將由楊世豪領軍的「馬戲之門」重磅演出！新生代的表演藝術團隊結合傳統雜技、現代特技等新奇表演，別出心裁的馬戲美學也是絕不可錯過的欣賞重點。

本次耶誕小鎮主燈設計概念為一個大型音樂盒，以耶誕樹形狀呈現完美結構，特殊鏡面材質代表樹葉的色彩，展現獨特節慶光芒與現代感。白天是鏡面裝置藝術，在陽光照射下折射自然光，到了夜晚將會配合音樂發光，呈現炫目如同魔法般的效果，打造臺北又一人氣拍照打卡景點。

地點：南基地戶外廣場

重點2：「小舞台」與「電波塔」



演出卡司-T-Jun(圖/北流)

北流耶誕小鎮除主舞台超強卡司陣容，外圍小舞台也有不容樂迷錯過的精彩演出。24日由榮獲金旋獎的創作樂團第三象限與被窩情人王振諾揭開序幕，25日有庸俗救星、TJun 、冰球樂團、Any 安偉、蔡昌憲輪番上陣，最終日則由張牧喬、蔡明仁、劉昊、Fi-Ne 粉內、黃瑋昕等新秀為本次活動完美劃下句點！

小舞台旁也有特別結合知名藝術家周伯彥、跨領域電音製作人杜易昂及秉持「塑膠再生自己來」的實驗工作室不垃圾場，聯手製作藝術裝置—「電波塔」。概念為幻化新與舊的物品，蛻變出魔法般的燈光效果與造型，透過回收再利用的材質，提醒避免浪費的環保概念，貼近日常生活，吸引眾人目光。

地點：南基地西側草皮

重點3：「美食ｘ唱片行音樂時光」



市集攤位-摩艾燒等一下下(圖/北流)

看完演出不妨來點美食補充體力！本次市集不僅邀請到教練樂團傑利的手作蛋糕甜點「Baking Holiday」、熱愛美式文化的帥哥老闆所開設的「FADA美式漢堡」等各類型特色餐車，為市集帶來豐富的視覺與味覺饗宴；另外以音樂為主題的設計小物品牌HeadphoneDog耳機狗設計」、販售精選黑膠及選物的「週日公園唱片行Sunday Park Records」，將廢棄卡帶重製零錢包的「卡社」，以及擁有許多稀有黑人音樂的「饒舌狂愛之家 加勒比海唱片行」等，多元音樂類型的攤位，讓你隨著音樂的旋律，沉浸美好時光。

地點：南基地外圍市集區

重點4 ：「耶誕遊行」



耶誕小鎮活動地圖(圖/北流)

耶誕節怎能沒遊行？12/26下午將由弗莎巴西打擊樂團的「鼓舞」，引領民眾一同熱鬧踩街！Bloco Força 弗莎巴西打擊樂團以多樣化表演形式，呈現打擊樂器的豐富面貌，風格涵蓋森巴、雷鬼等南美洲節奏，展現巴西熱鬧的嘉年華，讓民眾即使在冬天，也能感受熱帶國家的熱情和心跳。

地點：南基地主舞台周邊



耶誕小鎮節目表(圖/北流)