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WHO：Omicron能削弱疫苗保護力　但引發的症狀較輕微

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/13 10:13
世界衛生組織週日表示，Omicron變異株的傳染力比Delta強，但較不易引發重症。(示意圖/pixabay)

世界衛生組織週日表示，Omicron變異株的傳染力比Delta強，但較不易引發重症。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）世界衛生組織週日表示，根據初步的數據，Omicron變異株的傳染力比Delta強，並會削弱疫苗的保護力，但患者症狀較輕微。

WHO最新統計顯示，Omicron變異株已在63國現蹤，初步研判傳播力比Delta強， Delta雖未在南非爆發大流行，不過還是國際間主要的病毒株，其中又以英國最為嚴重。

世衛組織提到，根據當前取得的數據，Omicron會削弱疫苗保護力，增加傳播風險，且未來Omicron造成社區感染的風險可能高於Delta。

世衛組織強調，由於目前對Omicron變異株的了解有限，仍缺乏足夠數據，也就是說世衛組織還不能斷定該變異株的傳播速度是具有免疫逃脫的特性，還是Omicron的傳染力更強，或者兩者兼具。

世衛組織還說，目前為止，Omicron的確者患者多是症狀「輕微」或是無症狀感染，不過當前取得的數據仍不足以斷定這個病毒株的臨床嚴重程度。

由於Omicron變異株疫情迅速擴散，許多國家已收緊邊境管制或提升警戒措施，包括強制執行入境隔離等，而疫苗充裕的國家已宣布開打第3劑加強針來因應。

早被Delta搞得焦頭爛額的英國，自Omicron變異株入侵以來，短短兩週左右的時間，截至12日統計，Omicron案例已來到3137例，首相強生（Boris Johnson ）更宣布提升「冠狀病毒疾病警戒系統」（COVID Alert Level）的等級至次高的4級，顯示「傳染風險高，並且公衛醫療體系面臨的壓力廣泛且嚴峻或加劇」。
Omicron變異株
WHO

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更新時間 : 2021-12-13 11:38 GMT+08:00

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