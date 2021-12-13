【一場資源不對稱戰役】民調專家: 決定台灣1218四項公投結果 有兩個「關鍵因素」

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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 1218公投前的超級星期天結束了，昨天(12/12)「秋鬥」的民間團體與在野黨在凱道遊行示威，執政黨在南台灣大造勢，各自號稱幾萬人出席，接下來是最後五天的衝刺，結果如何？充滿高度不確定性。

四項公投全屬政府重大政策與制度，涉及層面很廣，包括食安、國貿、外交、電力、能源、生態保育與直接民主。公投過與不過，關係重大，不僅將改變現行政府政策，也將影響二個立委補選、2022及2024地方與中央大選；一言以蔽之，政治賭注巨大。

因此，民進黨政府在最後五十天展開「搶救公投大作戰」，投入極可觀的人力、物力與文宣，由總統、副總統、行政院長等三巨頭率領全黨，進行全國各地密集宣講，讓公投提案的國民黨與民間人士瞠目結舌，社會大眾目眩神搖。這無疑是一場資源嚴重不對稱戰役。

從公投成案到現在，其實已經十個月，但選民真正感受到四項公投的「民主聖戰」是過去這48天；在這之前，四項公投從連署、成案到宣傳基本上沒有給外界多少深刻印象，簡直就像是夜行軍，一場夜襲行動。

10月27日，如夢初醒的蔡總統和民進黨當局急急如律令下達全黨動員令，宣稱「國民黨把公投操作成黨同伐異的工具，阻礙國家的發展，民進黨絕對要站出來捍衛」，四項公投頓時轉變成政黨對決，殺伐之聲逐漸響徹雲霄，「國家」兩字成為蔡英文常用的字彙，對民進黨而言這其實是反傳統的，因為過去民進黨開口閉口都是「人民」，不是「國家」，人民總是放在國家前面，但現在不同了，國家已經放在人民前面，蔡英文現在儼然是一個「國家主義者」，這是一個微妙、不幸但重大的蛻變。

圖／中央社

在當前台灣政黨政治生態下，搞政黨對決，對執政的民進黨顯然是一本萬利的事情，尤其是在公投支持度嚴重落後的情況下，因為今日藍綠基本盤已今非昔比。根據台灣民意基金會11月下旬最新且未發表的調查，藍綠基本盤是1比1.56，藍23.5%，綠36.9%，也就是說，綠是藍的1.56倍大。

這種條件下，假定在一場完美的藍綠對決，誰將勝出？不言可喻。但四項公投不可能是一場完美的藍綠對決或政黨對決，因為還有可觀的中性選民（Independent voters)存在，目前估計有37.3%。因此，中性選民的公投喜好和投票動機強弱將是決定四項公投的關鍵因素之一。大多數中性選民2020總統大選和蔡英文站同一邊，但這一次四項公投中性選民和蔡英文站在對立面。

有一點必須指出的是，中性選民投票動機不強，可能戲劇性的左右四項公投結果。當問到「12月18日是投票日，請問，到時您會不會去投票？」，民進黨認同者62.4%說一定會，國民黨認同者中57.9%說一定會，中性選民只有33.8%說一定會。

另一項將決定公投結果的關鍵因素是，政黨支持者的凝聚力。政黨領導者的凝聚力是一回事，支持者的凝聚力則是另一回事。目前民進黨領導者的凝聚力遠大於國民黨領導者，乃一客觀的事實；但從兩黨認同者的角度看卻正好相反，民進黨認同者四項公投的凝聚力遠遠不如國民黨。以下幾個重要經驗研究的發現，可以支持上述這項立論：

(一) 在反萊豬公投方面，

民進黨認同者中，27.1%投同意票，69.3%投不同意票，3.7%未決定、不投票、不知道；

國民黨認同者中，89.4%投同意票，9%投不同意票，1.6%尚未決定或不知道；

中性選民（獨立選民）中，64.6%投同意票，22.2%投不同意票，13.3%尚未決定、不投票或不知道。

國民黨9日舉行「1218公投街訪大公開＋1212秋鬥遊行大會師規劃」記者會，國民黨新北市議員說明公投標語及6大隊布條等文宣物品。(圖／中央社)

(二) 在珍愛藻礁公投方面，

民進黨認同者中，23.4%投同意票，61.5%投不同意票，15%未決定、不投票、不知道；

國民黨認同者中，73.6%投同意票，14%投不同意票，6.1%未決定或不知道；

中性選民（獨立選民）中，42.3%投同意票，27.7%投不同意票，30%未決定、不投票或不知道。

秋鬥遊行12日登場，遊行訴求「反獨裁、護民主、拚公投」，遊行民眾在凱達格蘭大道揮旗表達公投訴求。圖／中央社

(三) 在公投綁大選方面，

民進黨認同者中，29.2%投同意票，65.3%投不同意票，5.5%未決定、不投票、不知道；

國民黨認同者中，67.8%投同意票，27.4%投不同意票，4.8%未決定或不知道；

中性選民（獨立選民）中，54.5%投同意票，28.6%投不同意票，16.9%未決定、不投票或不知道。

(四) 在「重啟核四」方面，

民進黨認同者中，17.8%投同意票，78.5%投不同意票，3.7%未決定、不投票、不知道；

國民黨認同者中，77.7%投同意票，17.6%投不同意票，4.6%未決定或不知道；

中性選民（獨立選民）中，48.5%投同意票，32.6%投不同意票，19%未決定、不投票或不知道。

最後，當離投票日只有五天，有兩個因素會讓蔡英文和蘇貞昌睡不著覺，一個是中性選民投票率，另一個是民進黨認同者的凝聚力。

（以上資料來源:游盈隆臉書）

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