台灣法國共製《為了國家》開拍！宋芸樺首度挑戰全英語演出

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)文化內容策進院（文策院）首度與法國合作的國際投資作品《 為了國家》（For The Country），於12日在台開拍。

《 為了國家》由哈希德阿米（R achid Hami）執導，主角卡里姆萊克盧（Karim Leklou）、沙伊恩布曼丁（Shaïn Boumedine）、宋芸樺，與製作團隊皆出席12日開鏡儀式， 文策院丁曉菁董事長特地到場， 表達文策院對本年度第三部開拍的國際合作投資作品的支持。

為促進台灣文化內容產業與國際接軌，文策院推動「 國際合作投資專案計畫」，針對國際合製作品進行投資， 凡故事或主創團隊具備台灣元素，主要演員及製作在台灣進行， 並符合相關規定者，皆具申請資格。

哈希德阿米的首部作品《放牛班的提琴手》曾獲選釜山影展、 威尼斯影展，本片為他的第二部劇情長片， 改編自他與弟弟的親身經歷，描述一名軍人在軍校被霸凌致死， 軍方卻因為種種原因無法將其下葬，哥哥於是為弟弟站上前線抗爭， 同時回憶起兩人相處的過往。 除了兩位男主角提前訪台感受台北風情， 飾演女主角的宋芸樺則是首度挑戰全英語演出， 也表示讀劇本時便深受感動，很期待最後的成果。

哈希德阿米表示，他的弟弟曾在10多年前在台大就讀， 卻在返國就讀軍校後被霸凌而不幸離世，「我沒有一天不想念他， 以及我們在台北那段時間，讓彼此真正變成兄弟的時光。」他強調， 台北是唯一能夠讓他完成這部片的城市，「 來到台灣不光是為了取景，更是為了致敬弟弟的回憶， 我需要用最真誠的角度來訴說這段故事。」 他也提及台灣孕育出侯孝賢、楊德昌、蔡明亮等國際名導，「 很感激能像他們一樣，拍攝一部藉由審視過去來了解現在的作品， 來致敬他們。」他並感謝文化部、文策院和台北市電影委員會， 對於來台拍攝所給予的大力協助。

卡里姆萊克盧及沙伊恩布曼丁飾演片中兄弟檔，前者曾以《 神鬼掏金》（The World is Yours）入圍法國凱薩獎最具潛力男演員，近期參與演出的《 下課後的祕密》（Playground） 更將代表比利時角逐奧斯卡最佳國際影片； 後者則擔任坎城金棕櫚得主阿布戴柯西胥（Abdellatif Kechiche）《宿命．吾愛》（Mektoub, My Love）三部曲的男主角，兩人皆為在開拍提前訪台， 感受台灣風土人情。

飾演哥哥的萊克盧說，在開拍前就曾聽導演描述關於台灣的種種， 但在台北親身體驗到的一切都令他印象深刻，「 台北的街景結合現代與傳統，在許多方面都很有電影感。」 雖耳聞台灣是美食之島，但因他需以消瘦身形入鏡， 只能留待殺青後才能一飽口福；飾演弟弟的布曼丁表示， 台灣的美食讓他相當驚豔，而在橫跨三個國家的拍攝過程中， 大家都像是共處在一個大家庭， 期待這部片能夠傳達真實的感情給觀眾， 他特別提到台灣人的親切和好客， 已令人迫不及待展開接下來在台灣的拍攝。

除了兩位主角外，近期主演《月老》寫下票房佳績的宋芸樺， 也在片中與兄弟有精彩對手戲，並已先前往法國拍攝相關戲份， 首度以全英語演出的她表示，接下這部戲的時候， 就被劇本中真摯的兄弟情誼所打動，「兩人從小相互扶持， 長大後互不理解，最後透過回憶得到釋懷， 雖然我從未經歷過他們的故事，但卻深深感動。」 並從這次的演出學到很多。導演對宋芸樺的表演讚賞有加，表示「 很幸運能夠與宋芸樺合作，我對她的演出與聰穎才智感到相當驚艷！ 」

除了實力堅強的演員外，《為了國家》 的幕後人員也彙集多位金獎陣容，本片由曾打造《囧男孩》、《 翻滾吧！阿信》、《逃出立法院》等片的馬天宗擔任監製； 曾製作奧斯卡最佳外語片《放牛班的春天》的尼古拉馬沃奈（Nic olas Mauvernay）及近期在金馬獎勇奪三項大獎的《美國女孩》 的製片馬君慈共同擔任製片；本片預計於明年初殺青， 並於同年上映。