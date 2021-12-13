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台灣法國共製《為了國家》開拍！宋芸樺首度挑戰全英語演出

《為了國家》由哈希德阿米（Rachid Hami）執導

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/13 09:28
導演與主角合影，左起卡里姆萊克盧（Karim Leklou）、沙伊恩布曼丁（Shaïn Boumedine）、導演哈希德阿米（Rachi...

導演與主角合影，左起卡里姆萊克盧（Karim Leklou）、沙伊恩布曼丁（Shaïn Boumedine）、導演哈希德阿米（Rachi...

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)文化內容策進院（文策院）首度與法國合作的國際投資作品《為了國家》（For The Country），於12日在台開拍。

為了國家》由哈希德阿米（Rachid Hami）執導，主角卡里姆萊克盧（Karim Leklou）、沙伊恩布曼丁（Shaïn Boumedine）、宋芸樺，與製作團隊皆出席12日開鏡儀式，文策院丁曉菁董事長特地到場，表達文策院對本年度第三部開拍的國際合作投資作品的支持。

為促進台灣文化內容產業與國際接軌，文策院推動「國際合作投資專案計畫」，針對國際合製作品進行投資，凡故事或主創團隊具備台灣元素，主要演員及製作在台灣進行，並符合相關規定者，皆具申請資格。

哈希德阿米的首部作品《放牛班的提琴手》曾獲選釜山影展、威尼斯影展，本片為他的第二部劇情長片，改編自他與弟弟的親身經歷，描述一名軍人在軍校被霸凌致死，軍方卻因為種種原因無法將其下葬，哥哥於是為弟弟站上前線抗爭，同時回憶起兩人相處的過往。除了兩位男主角提前訪台感受台北風情，飾演女主角的宋芸樺則是首度挑戰全英語演出，也表示讀劇本時便深受感動，很期待最後的成果。

哈希德阿米表示，他的弟弟曾在10多年前在台大就讀，卻在返國就讀軍校後被霸凌而不幸離世，「我沒有一天不想念他，以及我們在台北那段時間，讓彼此真正變成兄弟的時光。」他強調，台北是唯一能夠讓他完成這部片的城市，「來到台灣不光是為了取景，更是為了致敬弟弟的回憶，我需要用最真誠的角度來訴說這段故事。」他也提及台灣孕育出侯孝賢、楊德昌、蔡明亮等國際名導，「很感激能像他們一樣，拍攝一部藉由審視過去來了解現在的作品，來致敬他們。」他並感謝文化部、文策院和台北市電影委員會，對於來台拍攝所給予的大力協助。

卡里姆萊克盧及沙伊恩布曼丁飾演片中兄弟檔，前者曾以《神鬼掏金》（The World is Yours）入圍法國凱薩獎最具潛力男演員，近期參與演出的《下課後的祕密》（Playground）更將代表比利時角逐奧斯卡最佳國際影片；後者則擔任坎城金棕櫚得主阿布戴柯西胥（Abdellatif Kechiche）《宿命．吾愛》（Mektoub, My Love）三部曲的男主角，兩人皆為在開拍提前訪台，感受台灣風土人情。

飾演哥哥的萊克盧說，在開拍前就曾聽導演描述關於台灣的種種，但在台北親身體驗到的一切都令他印象深刻，「台北的街景結合現代與傳統，在許多方面都很有電影感。」雖耳聞台灣是美食之島，但因他需以消瘦身形入鏡，只能留待殺青後才能一飽口福；飾演弟弟的布曼丁表示，台灣的美食讓他相當驚豔，而在橫跨三個國家的拍攝過程中，大家都像是共處在一個大家庭，期待這部片能夠傳達真實的感情給觀眾，他特別提到台灣人的親切和好客，已令人迫不及待展開接下來在台灣的拍攝。

除了兩位主角外，近期主演《月老》寫下票房佳績的宋芸樺，也在片中與兄弟有精彩對手戲，並已先前往法國拍攝相關戲份，首度以全英語演出的她表示，接下這部戲的時候，就被劇本中真摯的兄弟情誼所打動，「兩人從小相互扶持，長大後互不理解，最後透過回憶得到釋懷，雖然我從未經歷過他們的故事，但卻深深感動。」並從這次的演出學到很多。導演對宋芸樺的表演讚賞有加，表示「很幸運能夠與宋芸樺合作，我對她的演出與聰穎才智感到相當驚艷！

除了實力堅強的演員外，《為了國家》的幕後人員也彙集多位金獎陣容，本片由曾打造《囧男孩》、《翻滾吧！阿信》、《逃出立法院》等片的馬天宗擔任監製；曾製作奧斯卡最佳外語片《放牛班的春天》的尼古拉馬沃奈（Nicolas Mauvernay）及近期在金馬獎勇奪三項大獎的《美國女孩》的製片馬君慈共同擔任製片；本片預計於明年初殺青，並於同年上映。
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更新時間 : 2021-12-13 10:07 GMT+08:00

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