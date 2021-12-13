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第二屆德國聖誕市集在台灣 林百科：聖誕節是人們團結共度困難時期

By 台灣英文新聞
2021/12/13 09:04
第二屆德國聖誕市集。(照片由德國經濟辦事處提供)

第二屆德國聖誕市集。(照片由德國經濟辦事處提供)

德國經濟辦事處連續第二年將德國聖誕市集帶到台灣。於12月10日至12日在圓山花博舞蝶廣場舉行的聖誕市集，設有近50個攤位，提供多樣的德國傳統商品，像是道地的德式美食、飲品和紀念品。此外，市集上還有多項現場舞台活動，如：聖誕合唱團表演、歌唱活動、為孩童設計的說故事時間、有獎徵答、現場手作蠟燭活動、火車電動軌道互動區、桌遊遊戲區和與聖誕老人的互動時間，格外適合親子一齊參與、同樂。

德國經濟辦事處首席代表暨處長 林百科 先生在在開幕致詞時表示，聖誕市集是德國最古老的聖誕傳統之一，目標是盡可能地塑造出最正統的德國聖誕市集，並向台灣人介紹這一項盛大的活動。聖誕市集起源於中世紀晚期的歐洲德語區，直至今日已有近600年的歷史。

林百科接著說，繼續保有他們的傳統是他們的希望和期許，即使處在目前仍幾乎無法出國旅行的時刻，他們依舊能促進德國與台灣間的文化交流。聖誕節通常也是人們團結起來、共度困難的時期。

出席開幕式的與會嘉賓有台北市政府市長室涉外事務總監 周台竹 大使以及德國在台協會處長 許佑格 博士。此次德國聖誕市集是由德國經濟辦事處的服務執行單位博智顧問有限公司DEinternational主辦，並由以下贊助商協助舉辦：台灣賓士–中華賓士、法藍瓷、德國博依、中華航空、古燈堡外語學院和中德文化經濟協會。

第二屆德國聖誕市集在台灣 林百科：聖誕節是人們團結共度困難時期

第二屆德國聖誕市集。(照片由德國經濟辦事處提供)

第二屆德國聖誕市集在台灣 林百科：聖誕節是人們團結共度困難時期

第二屆德國聖誕市集。(照片由德國經濟辦事處提供)

第二屆德國聖誕市集在台灣 林百科：聖誕節是人們團結共度困難時期

第二屆德國聖誕市集。(照片由德國經濟辦事處提供)
德國經濟辦事處
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更新時間 : 2021-12-13 10:07 GMT+08:00

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