〈財經主筆室〉台積電目標價上看1028元？ 外資胡亂喊價、金管會該管一管

台積電（2330）除息交易又來了，本周四（16日） 為今年第四次的除息交易日，正當市場投資人對台積電目前約600 元左右價位，費神思考該不該參與除息之際？ 外資在除息前卻是頻發利多訊息，甚至有外資發布的報告， 上調台積電目標價至每股1,028元， 此種胡亂喊價的作法讓投資人看得霧茫茫？是否涉及不當炒作之嫌， 金管會有必要介入好好管一管。

台積電2021年第1季之現金股利，訂定於12月16日（ 本周四）為除息交易日，現金股利發放日為111年元月13日， 發放股利總金額為713億854萬餘元，每股分派現金股利2. 75元，這是台積電今年第四次、也是今年最後一次的除息交易， 台積電自2019年起改採每季配息， 過去九次除息皆順利完成填息，其中，五度在除息當天快速填息， 填息時間最長為15個交易日。

台積電每次的除息交易總是引起股民及網友的熱烈討論， 除了台積電是台灣的「護國神山」、 占大盤權值比重大及配息相當穩定外， 每次除息前外資頻釋利多也總是引起注意，就以前次在除息交易前， 包括研究機構ALETHEIA及高盛證券2家外資， 紛紛將台積電目標價喊上千元，成為當時最熱門的話題。

許多內行人都相當清楚，被外資喊出超高目標價未必是好事， 看到外資喊價喊成這樣，都認為不妙了，這應該是外資的陰謀， 外資可能想藉此出貨給散戶。況且，這劇本都演了幾次， 外資仍屢試不爽， 最主要就是還有人很多人認為台積電股價仍有衝高空間， 且股價本來就是在半信半疑中成長，外資雖然有點胡亂喊價， 反成為許多投資人持股信心的莫名支撐。

但以PTT網友熱烈討論內容來看，「一堆前例， 被外資喊完直接下去」、「歷史的經驗，當市場都喊多時， 就差不多快下來了」、「想想航運、記憶體、面板， 哪個不是被炒過就爛掉」、「勿忘長榮」、「股價可能會繼續漲， 有沒有這麼高就不一定了」、「股價還會衝高我信， 但要飆這麼高太豪洨」、「這劇本要玩幾遍，喊高出貨， 外資賺錢真輕鬆」等，網友們對外資千元以上喊價反應似乎不佳。

就目前實際狀況來分析，台積電目前占大盤的權值比重為29. 0121%，意即每漲跌1元對大盤指數的影響為8.483點， 依照日前美系外資發佈的報告，上看台積電的目標價為每股1, 028元，台積電上周五收盤價605元，若台積電漲至每股1, 028元，差價423元，指數將上漲3,588點， 大盤指數將來到21,414點， 若再加計台積電上漲利多帶動大盤漲勢，估計指數至少將達到25, 000點以上。

再者，Facebook市值在今年6月28日首度突破1兆美元 ，是繼蘋果、微軟、亞馬遜以及Google母公司Alphabe t之後，第五家達成此一里程碑的美國上市公司，如今Facebo ok的最新市值為9,172億美元。 台積電截至上周五的股票市值為5,670億美元，已名列全球10 大市值最高企業之一，若股價上漲至1,028元來計算， 股票市值估計得上看直逼1兆美元大關，意即，股票市值除將超越F acebook外，也將名列全球第五大市值企業。

台積電雖未對外資目標價發表看法， 但對營運業務的不實揣測可是會予以澄清，就以台積電在前次(9月 )除息前美系外資釋出的最新報告指出，看好台積電可能上調今年3 00億美元資本支出。但台積電在10月14日舉辦的線上法說會， 總裁魏哲家在會中特別重申，2021年資本支出維持300億美元 不變，打臉外資先前釋出的不實訊息。

明眼人都知道台股要站上2萬5,000點、台積電市值挑戰1兆 美元，短期內都是遙不可及、不太可能發生， 但外資券商對台積電目標價卻要在此時喊價上看千元，高盛解釋是2 025年的EPS達46元，目標價1千。科技業發展日新月異，3 年後的事真的很難說，此時預測3年後股價， 當然引起外界認為係炒作手法的揣測，作法上是否適宜？ 金管會真的該介入好好管管。