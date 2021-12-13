〈財經主筆室〉台積電目標價上看1028元？ 外資胡亂喊價、金管會該管一管

台積電（2330）除息交易又來了，本周四（16日）為今年第四次的除息交易日，正當市場投資人對台積電目前約600元左右價位，費神思考該不該參與除息之際？外資在除息前卻是頻發利多訊息，甚至有外資發布的報告，上調台積電目標價至每股1,028元，此種胡亂喊價的作法讓投資人看得霧茫茫？是否涉及不當炒作之嫌，金管會有必要介入好好管一管。
台積電2021年第1季之現金股利，訂定於12月16日（本周四）為除息交易日，現金股利發放日為111年元月13日，發放股利總金額為713億854萬餘元，每股分派現金股利2.75元，這是台積電今年第四次、也是今年最後一次的除息交易，台積電自2019年起改採每季配息，過去九次除息皆順利完成填息，其中，五度在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。
台積電每次的除息交易總是引起股民及網友的熱烈討論，除了台積電是台灣的「護國神山」、占大盤權值比重大及配息相當穩定外，每次除息前外資頻釋利多也總是引起注意，就以前次在除息交易前，包括研究機構ALETHEIA及高盛證券2家外資，紛紛將台積電目標價喊上千元，成為當時最熱門的話題。
許多內行人都相當清楚，被外資喊出超高目標價未必是好事，看到外資喊價喊成這樣，都認為不妙了，這應該是外資的陰謀，外資可能想藉此出貨給散戶。況且，這劇本都演了幾次，外資仍屢試不爽，最主要就是還有人很多人認為台積電股價仍有衝高空間，且股價本來就是在半信半疑中成長，外資雖然有點胡亂喊價，反成為許多投資人持股信心的莫名支撐。
但以PTT網友熱烈討論內容來看，「一堆前例，被外資喊完直接下去」、「歷史的經驗，當市場都喊多時，就差不多快下來了」、「想想航運、記憶體、面板，哪個不是被炒過就爛掉」、「勿忘長榮」、「股價可能會繼續漲，有沒有這麼高就不一定了」、「股價還會衝高我信，但要飆這麼高太豪洨」、「這劇本要玩幾遍，喊高出貨，外資賺錢真輕鬆」等，網友們對外資千元以上喊價反應似乎不佳。
就目前實際狀況來分析，台積電目前占大盤的權值比重為29.0121%，意即每漲跌1元對大盤指數的影響為8.483點，依照日前美系外資發佈的報告，上看台積電的目標價為每股1,028元，台積電上周五收盤價605元，若台積電漲至每股1,028元，差價423元，指數將上漲3,588點，大盤指數將來到21,414點，若再加計台積電上漲利多帶動大盤漲勢，估計指數至少將達到25,000點以上。
再者，Facebook市值在今年6月28日首度突破1兆美元，是繼蘋果、微軟、亞馬遜以及Google母公司Alphabet之後，第五家達成此一里程碑的美國上市公司，如今Facebook的最新市值為9,172億美元。台積電截至上周五的股票市值為5,670億美元，已名列全球10大市值最高企業之一，若股價上漲至1,028元來計算，股票市值估計得上看直逼1兆美元大關，意即，股票市值除將超越Facebook外，也將名列全球第五大市值企業。
台積電雖未對外資目標價發表看法，但對營運業務的不實揣測可是會予以澄清，就以台積電在前次(9月)除息前美系外資釋出的最新報告指出，看好台積電可能上調今年300億美元資本支出。但台積電在10月14日舉辦的線上法說會，總裁魏哲家在會中特別重申，2021年資本支出維持300億美元不變，打臉外資先前釋出的不實訊息。
明眼人都知道台股要站上2萬5,000點、台積電市值挑戰1兆美元，短期內都是遙不可及、不太可能發生，但外資券商對台積電目標價卻要在此時喊價上看千元，高盛解釋是2025年的EPS達46元，目標價1千。科技業發展日新月異，3年後的事真的很難說，此時預測3年後股價，當然引起外界認為係炒作手法的揣測，作法上是否適宜？金管會真的該介入好好管管。