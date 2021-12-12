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台北大直英迪格酒店 【虎富滿堂】春節禮盒

By 台灣英文新聞
2021/12/12 20:38
台北大直英迪格酒店 【虎富滿堂】春節禮盒
台北大直英迪格酒店 【虎富滿堂】春節禮盒

新春福虎送吉祥，金虎進家富滿堂！台北大直英迪格酒店推出【虎富滿堂】春節禮盒，內含焦糖橙心蛋糕、知名陶瓷器皿品牌仿搪瓷圓盤及由飯店精心設計製作的黑鋼刀、叉組，以上皆為台北大直英迪格酒店專屬餐具。禮盒售價1,200元，12月24日（五）前預訂享早鳥優惠85折1,020元，1月6號起（四）起陸續出貨；訂購30盒以上享單一地址免運優惠，訂購專線：02-3518-7772、訂購網頁

「虎富滿堂」春節禮盒，外觀設計以虎年富貴為設計靈感，由英姿挺拔的金虎著歐洲蘇格蘭格紋服飾，延續英迪格著重具設計感、風格獨特的品牌精神。金虎以優雅尊榮之姿，伴隨花團錦簇象徵富貴滿堂走進每位旅客家中，帶著古錢為旅客開財路、及字畫為旅客解千憂，展現新的一年蓄勢待發、如虎添翼氣勢。

除了外盒設計融合歐洲經典時尚風格和東方年節傳承意味，禮盒內含知名陶瓷器皿品牌Luzerne的仿搪瓷圓盤，概念來自台北大直英迪格T.R Bar & Kitchen使用仿搪瓷作為主要餐盤設計，且搪瓷亦是歐洲傳統使用之重要器皿。黑鋼刀、叉則是飯店自行設計開模訂做，其形狀、手感、重量配比都非常講究。焦糖橙心蛋糕（重約450公克）口感紮實、橙香味十足，蛋糕體內拌入蜜漬柳橙丁，蛋糕出爐時再抹上一層君度橙酒及蜜漬柳橙糖漿，再以甜而不膩的法國進口蜜漬柳橙切片裝飾，濃厚橙味讓送禮更顯誠意。

更新時間 : 2021-12-12 21:56 GMT+08:00

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