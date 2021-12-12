夜半空中現巨龍 一夕之間家園毀 美國今次龍捲風 何以如此致災？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一夜之間，天地變色，摧枯拉朽，滿目瘡痍。美國六州10日晚間遭到30個龍捲風襲擊，威力之巨，不乏破百年紀錄者，肯塔基州更進入緊急狀態。不禁令人納悶，本次風災何以如此具摧毀力？難道又是氣候變遷釀禍？

美聯社指出，龍捲風首要生成條件就是極不穩定的天候，當龐大的乾冷氣團與潮溼高溫的空氣相遇，就可能出現雷暴，產成上升氣旋與風切，致使氣流開始旋轉。冬季赤道與北極圈之間的氣溫與氣壓差異容易引發風切，但這個季節的空氣通常並不溫暖潮濕，不足以造成如此不穩定的天氣型態。

然而，這回美國受災，就是因天氣溫暖、水氣充足，滿足了龍捲風所需的各項條件。

氣象專家尚不敢對本次風災的成因妄下結論，但可以確定的是，美國中西部與南部都已12月，卻有如春季般溫暖潮濕，有人歸咎於反聖嬰（La Nina）現象，但科學家認為隨著地球暖化，異常暖冬恐怕將成常態。

於是，最糟的狀況出現了。暖空氣、冷季節、大半夜。釀成的災情不難想像。

龍捲風通常來得快、去得快，數分鐘即消失無蹤，但美國這次的風災，卻持續了數小時，綿延逾322公里。上一回路徑如此廣的龍捲風出現於1925年，橫掃四個州，創下352公里的紀錄。龍捲風要如此大範圍「移動」，速度是關鍵，而10日的這波風暴，整體移動速度超過時速80公里，不難想像其犁庭掃穴之威力。

那麼，這罕見的龍捲風災情，是否又是氣候變遷害的？

不好說。美國每年約遭1,200個龍捲風侵襲，但要將致災龍捲風與氣候變遷扯上關係，有其難度。由於僅有不到10%的劇烈雷暴會生成龍捲風，此間太多成因，難以驟下結論。

不過，隨著全球暖化，龍捲風的構成條件的確出現了變化。寒冷季節開始出現愈來愈多溫暖氣團，提供了異常天氣事件必備要素。此外，隨著溫度與水氣上升、風切變增加，美國的「龍捲風走廊」（tornado alley）也有移動之勢，已漸漸由西向東，往橫貫美國南北的密西西比河谷走。

未來此流域的居民，恐怕得面臨更高的龍捲風致災風險。



龍捲風將肯塔基州一處工廠夷為平地（圖／AP）