雙北大停電 藍：能源政策錯誤 綠：只會跳針扯核四

110年12月12日台北市文山區景隆街的萬隆變電所因變電箱起火，現場濃煙竄起，這起事故也造成部分地區停電。 110年12月12日台北市文山區景隆街的萬隆變電所因變電箱起火，現場濃煙竄起，這起事故也造成部分地區停電。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 綜合報導）雙北今（12）日因設備故障起火，導致30萬用戶大停電，國民黨撿到槍大批蔡政府能源政策不當，民進黨則反批藍營司馬昭之心，路人皆知。

國民黨文傳會主委凌濤發布新聞稿表示，今日天氣陰涼，並無太大用電需求，卻發生文山、新店、中和、永和大停電，此一事件反映了蔡英文號稱的「點亮臺灣」、「非核家園」政策，只會帶來「缺電臺灣」、「黑暗臺灣」。

凌濤指出，台灣因民進黨關掉一半核電而開始缺電，幾年前就有專家學者曾警告，若台電頻繁降壓將造成電網系統潛在損傷。如今變電站爆炸導致缺電，情況已非常危險。如果核四重啟公投無法通過，台灣進入非核家園，今天的民生缺電與國安危機就會成為常態。

針對此一批評，民進黨發言人周江杰透過新聞稿駁斥，每回台灣因設備意外故障發生停電事件，國民黨就只有一招，那就是跳針喊「核四重啟」，把過錯怪到「非核家園」。

周江杰表示，國民黨刻意將發電設備問題大做文章，想用移花接木手法，誤導成是政府能源政策失誤所致，卻忽略了核四根本還沒有蓋好，並存在核安問題，好像重啟核四，台灣電力就會夠用。

他指出，國民黨過去一直把台灣發電單押在核四上，忽略其他多元能源發電的發展，導致台灣在能源轉型嚴重落後。核四的問題，不論是蓋在地震斷層帶上會引發核災危險，還是沒有任何縣市願意接收的核廢料問題，讓危險核四再續建，都不應是台灣未來發電的選項。

周江杰建議國民黨朱立倫主席，先去問問黨籍縣市長，像是新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌，願不願意支持核四繼續蓋下去？願不願意讓核廢料放在這些縣市？