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台灣中研院研究員違反SOP而染疫？ 陳時中：脫隔離衣和手套的順序顛倒了

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/12 17:22
陳時中說明初步調查結果，案16816離開實驗室，先脫手套後脫隔離衣，順序有誤，不符SOP。(中央社檔案照)

陳時中說明初步調查結果，案16816離開實驗室，先脫手套後脫隔離衣，順序有誤，不符SOP。(中央社檔案照)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）一名已離職的中央研究院P3實驗室人員確診COVID-19，據最新調查發現，案16816離開實驗室，先脫手套後脫隔離衣，順序有誤，不符SOP。

指揮中心9日宣布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816），為12月初剛離職的中研院P3實驗室人員，病毒定序為最早於印度發現的Delta變異株。

12月9日晚間國內新增一例本土病例（案16816），為25歲前中研院實驗人員，曾在10月15日、11月19日被染疫的老鼠咬到。個案在11月26日發病，12月8日篩出結果為陽性，12月9日至聯合醫院忠孝院區做PCR，結果為陽性，Ct值15.17，病毒定序為最早於印度發現的Delta變異株。。

由於個案近期無出入境紀錄，也沒接觸過疑似個案，一度懷疑染源為實驗鼠，但根據採檢中研院的環境結果，確定在實驗室內的桌面、門把都驗出病毒。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午接受媒體聯訪時表示，中研院P3實驗室染疫人員的接觸者採檢259人全數陰性，「沒有確診者是好事」，但由於個案在可傳染期曾有社區活動史，現階段仍須加強社區檢測，現階段仍傾向感染源為實驗室環境。

陳時中進一步說明，按照實驗室隔離衣穿脫規定，應先脫隔離衣，再脫下手套，但據最新調查發現，案16816疑似因為被實驗鼠咬到，所以急著在脫下隔離衣前，就先脫掉手套，確實有不符合標準流程SOP事實，但是否因此遭感染，仍待釐清。

陳時中也表示，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨天已與中研院中級主管面談，並且提供意見，針對此事件，一定會透過內部及外部專家檢討，釐清問題所在，現階段資料分析，不論中研院生物安全會或衛福部疾管署制訂的實驗室SOP都沒問題，未來會深入了解執行面是否有疏漏。
新冠肺炎
中研院

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