貓空纜車回來了！ 跨年包廂開放報名 空中看煙火

（台灣英文新聞 / 綜合報導）貓空纜車順利完成換纜，今（12）日下午2時復駛，台北盛大舉辦「為三貓迎新派對」，民眾冒雨搶搭頭班車，而備受歡迎的跨年煙火車廂也再度推出，有興趣者可得把握機會參加抽籤。

貓纜於今年9月暫停營運，展開營運15年來首次換纜工作，為了慶祝復駛，今日推出了「雙12貓纜復駛GO優惠」四大主題優惠，鎖定不同客群，優惠如下：

「復駛感恩大優惠」，在「台北捷運GO APP」上購買貓纜暢遊一日票，只要168元（原價260元）。為感謝防疫英雄，全國醫護軍警消可享有單趟50元票價優惠（全程票原價120元）。「振興加碼超值組合」結合貓空當地知名餐飲及指南宮，推出200元、500元超值套票組合，除當日無限次搭乘貓空纜車外，還可享美味小食及餐飲折扣。

此外，「校外教學首選超值遊」則是針對國中小學學童，規劃專人導覽、纜車營運維修及換纜主題知性教育探索體驗。「團體旅遊好康雙重送」特別提供旅行社團體折扣價，貓纜來回票每人只要150元（原價240元），再送平日遊覽車免費停車。

根據台北捷運，貓纜自復駛起至12月底的營運時間為平日9時至20時、假日9時至22時，週一維持營運不打烊。即日起至明年1月2日，每週六、日10時至19時，纜車動物園站旁都會舉行歡樂假日市集，非常適合納入週末放空行程。

想一嘗空中看台北101煙火滋味的人，即日起至12月19日止，至「台北捷運臉書」活動貼文下方留言「#我要搭貓纜看煙火」，就可參加抽籤。每部「煙火之眼」車廂收費600元，可乘坐5人（每人120元，一律採全程單程票價，不分年齡及優惠票種，未滿5人仍以5人計費）。