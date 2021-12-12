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還在抽電子菸？研究：男性恐不舉

尼古丁、菸品中的多種化學物質，都可能導致性功能障礙

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/12 15:17
舊金山男子抽電子菸（圖／AP）

舊金山男子抽電子菸（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）關於電子菸的爭議仍多，男性卻不得不正視一項新研究：每日都抽電子菸的20至65歲男子，比不抽者出現勃起功能障礙（erectile dysfunction，ED）的機率，可是高出了一倍多。

CNN報導，這項發表在《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventive Medicine）研究，分析了美國18歲以上使用電子菸的成年人健康情況。此一研究排除了造成雄風不振的高風險因素，包括高膽固醇、糖尿病、肥胖、心血管疾病、抽菸史，卻仍能在電子菸與不舉之間找到「強烈關聯」。

專家指出，尼古丁與電子菸所含的多種化學物質，會阻礙血管擴張，抑制睪固酮，從而導致性功能障礙。根據美國國家癌症研究所（National Cancer Institute），菸草煙霧可釋出七千種化學物質，其中至少250種對人體有害。

換言之，傳統菸品、含有尼古丁的電子菸，吸食過多都可能造成男性在床上力不從心。況且，新一代的電子菸中，許多尼古丁含量比傳統菸品還高，就算標榜不含尼古丁，也不乏被驗出含有尼古丁殘留物的商品。

電子菸新潮、口味眾多，深得年輕人的心，氾濫程度各國都憂心。美國FDA與CDC今年9月公布的研究就發現，逾200萬中學生都是電子菸癮君子，其中50萬人更是一日不抽不行。

研究人員指出，目前尚難評估電子菸對男子勃起障礙是一時或永久，是停止抽菸就會改善，抑或會對未來性事造成殘留效應（residual effect）。醫界的建議是，若未曾抽菸，就千萬別嘗試。若已有癮頭，請將菸品用量降至最低。
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不舉
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