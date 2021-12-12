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台灣12/12增6例境外移入　含4例突破性感染

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/12 14:20
台灣12/12新增6例COVID-19境外移入確定病例。(中央流行疫情指揮中心提供)

台灣12/12新增6例COVID-19境外移入確定病例。(中央流行疫情指揮中心提供)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增6例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為5例男性、1例女性，年齡介於10多歲至20多歲，分別自美國(2例，案16843、案16844)、柬埔寨(案16845)、馬來西亞(案16846)、菲律賓(案16847)及印尼(案16848)入境，入境日介於今(2021)年11月26日至12月10日。

6例境外移入個案中，案16848僅施打1劑中國科興疫苗，案16845COVID-19疫苗的接種史仍在調查中，目前確定有4人屬於突破性感染個案。

台灣12/12增6例境外移入　含4例突破性感染

指揮中心統計，截至目前國內累計16,737例確診，分別為2,092例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
新冠肺炎
境外移入

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