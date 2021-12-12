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【無止盡的隔離】曾經人人艷羨 香港國泰航空爆機師離職潮

一名機師光是今年就花了150天在隔離檢疫

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/12 14:00
（圖／國泰航空臉書）

（圖／國泰航空臉書）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）之前，香港國泰航空（Cathay Pacific）享有五星級航空美譽，然而疫情肆虐兩年來，與北京堅持「清零」、採取嚴苛隔離政策的香港，已將航空公司逼到臨界點，許多國泰機師瀕臨崩潰，士氣全面潰散。

根據CNN，全球航空業都慘兮兮，但扎根香港的國泰顯然更難熬，載客數一度暴跌99%，公司不得不大砍航班、大規模解雇、大力減薪，而因應香港嚴苛防堵政策所採取的「閉環式」（closed loop）工作週期，則使機師的身心壓力臻至頂點。

閉環型態主要適用於香港飛高風險地區的航班，如美國、印度、英國。機師出勤數周後，在國外已不得離開下榻飯店，而回到香港後，得再隔離兩周、居家檢疫兩周。此一工作模式純屬自願，不願參加者大可非低風險國家或改飛貨機，但關到天荒地老的工作編排，豈是一般人能承受，如今連自願者都已「掛零」，國泰甚至得為員工安排「心理諮商」，為瀕臨崩潰者提供情感支持。

爆料機師表示，多名同僚都已承受不住而求去，離職數量較前一年高出許多，許多人陸續出現了心裡健康問題。根據BBC，一名國泰機師Pierre生無可戀地表示，光是今年，花在隔離檢疫的時間就高達150天。

國泰強調，已盡力為員工提供支持，包括經濟福利、延長休假時間，更表示會考慮新的排班模式，讓部分機師得以暫居國外二至四個月，好好喘口氣。官方為了清零，必須嚴格執行隔離檢疫，私人企業就得把苦往肚內吞。一名國泰機師表示，已無法再忍受此種不人道的做法，「隧道盡頭看不到光」。

不只國泰，南華早報報導，FedEx聯邦快遞亦於11月透露，將關閉香港據點，將旗下機師全數調離，「因不清楚香港究竟何時能重回正軌」。市場分析師認為，若如此嚴苛的防疫措施持續，香港終將失去其作為國際航空據點、商務中心與物流重鎮的地位。
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