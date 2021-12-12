30個龍捲風重創美國肯塔基等6州　拜登宣布進入緊急狀態

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）約30個威力強大龍捲風在10、11日侵襲美國6個州，光肯塔基州（Kentucky）就超過100人喪命，罹難者多為一座蠟燭工廠員工。美國總統拜登宣布肯塔基州進入緊急狀態，以聯邦資源協助地方政府因應昨天龍捲風災的後續行動。

30起龍捲風侵襲美國6個州，包括阿肯色州（Arkansas）、伊利諾伊州（Illinois）、肯塔基州（Kentucky）、密蘇里州（Missouri）、密西西比州（Mississippi）和田納西州（Tennessee），造成逾百人死、至少25萬4000名用戶停電。

根據美國NBC 新聞報導，肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）表示，這是肯塔基州歷史上最具破壞性、最致命的龍捲風事件，光在肯塔基州北部罹難人數就已超過70人，預料最終人數將超過100人。

媒體報導估計，除了肯塔基州的格雷夫斯郡一名 3 歲兒童的死亡外，伊利諾伊州有 6 人死亡，田納西州有 4 人死亡，阿肯色州有 1 人在療養院死亡，另有5人重傷。

災情最慘重的就屬肯塔基州西部的梅菲爾德市（Mayfield），整個城市街區被夷平，歷史悠久住宅、格雷夫斯郡法院尖塔和附近第一聯合衛理公會教堂等建築被撕裂摧毀，街道上到處散落著扭曲金屬、樹木枝幹和磚頭等。

路透社報導，梅菲爾德市的一間蠟燭工廠死傷慘重，當工廠被夷為廢墟時，大約 40 名工人被救出，瓦礫下約有 110 人待救。

白宮表示，拜登已經下令提供聯邦援助，支援州及地方當局對這次災害的因應。

拜登告訴記者說：「這是個悲劇，我還不知道有多少人喪生，也還不清楚全部的損失有多少。」