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美國、澳洲外長會晤：兩岸議題應和平解決　讚許台灣衛生貢獻

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/12 09:18
圖為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／美聯社）

圖為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）七大工業國集團（G7）外長會議在英國利物浦登場，美國國務卿布林肯11日與澳洲外長潘恩舉行場邊會，兩人重申支持兩岸議題和平解決，也讚揚台灣對全球衛生發展做出的重要貢獻。

G7外長聚在英格蘭西北部的利物浦（Liverpool），參加2天的會議，此次主要議題聚焦在對抗威權主義，包含俄羅斯在烏克蘭邊界部署大軍、討論因應中國，並限制伊朗的核野心，以及處理因軍政府統治而危機四伏的緬甸。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）把握機會與理念相近夥伴舉行場邊會雙邊交流，包括與潘恩（Marise Payne）會晤。

中央社報導，根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）晚間發出的會議摘要，布林肯與潘恩在會中重申雙方將持續合作，促進印太區域的和平與繁榮。兩人也再次表達支持兩岸議題和平解決，不應訴諸威脅或脅迫，也強調台灣在全球衛生發展上做出的重要貢獻。

美國澳洲外長與防長9月16日召開第31屆美澳部長級諮商會議（AUSMIN），雙方當時也聚焦台灣與台海議題。根據會後的聯合聲明，美澳表達與台灣強化關係的意願，強調台灣在印太區域扮演重要角色，既是民主領頭羊，也是美澳兩國重要夥伴。

此外，美澳當時也強調支持台灣有意義參與國際組織，在國家地位非入會先決條件的國際組織，他們支持台灣成為會員；至於需要國家地位的，則支持台灣以觀察員或賓客（guest）身分參與。

在其他議題上，由於俄烏邊境緊張升高，普萊斯表示，布林肯與潘恩也對俄羅斯對烏克蘭的持續侵略表達關切。他們也再次承諾在區域進行合作，並在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後時代建立更好的未來。

更新時間 : 2021-12-12 09:40 GMT+08:00

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