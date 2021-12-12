〈投資理財〉老牌績優股轉型成功　營收獲利佳

★ 投資一定有風險•理財請務必慎思 ★

台灣上市櫃公司今年慶豐收，不少企業本益比偏低，業績表現佳，價 廉物美，投資人可以趁財報空窗期，精挑細選，聲寶(1604)、 東元(1504)都是老牌績優股，近年積極轉型，活化資產，獲利 佳，繳出不錯的成績單。

聲寶是老牌電器電纜股，成立於1962年，迄今已60年，197 0年上市，資本額38億7200萬餘元，資產總額136億980 0萬餘元，負債總額49億5166萬餘元，每股浄值22.8元。 今年迄第3季為止，每股獲利已達4.3元。營業毛利率14.77 %，營業利益率4.87%，資產報酬率9.31%，股東權益報酬 率14.5%，財務狀況佳。

由於聲寶是老牌資產股，擁有雄厚的不動產，多未經資產重估，實際 價值應遠超帳面數字。近年聲寶積極活化資產，獲利不斐，去(20 20)年每股盈餘4.64元，配息2.5元，今年迄第3季為止， 資產報酬率14.5%，股價淨值比1.29，本益比約為6. 34倍，股價近52週最高32.7元，最低25.1元， 應該是低估了。

為加速活化資產，聲寶今年處分土城土地資產，挹注全年獲利達3元 ，而龜山3.7萬坪土地亦已完成解編，可望在3年後，進入開發。 依據聲寶規劃，未來目標除了家電本業及轉投資東源物流、 瑞智精密等，每年可維持1.5元至2元獲利外， 中長期來自不動產穩定收益，能夠貢獻每股約1元。

在家電本業方面，近年合併營收維持在70餘億元，營收結構來自外 銷比重降低，內需提升，第3季因疫情影響，商場通路人流減少， 空調安裝不易，第4季政府推出振興5倍券，刺激消費，對電視、 冰箱、冷氣、洗衣機的銷售，均有助益。

今年10月，聲寶第2品牌「瑞智」上缐，全年銷售數挑戰2千萬台 ，可望締造史上最高紀錄，明年朝外銷到東南亞發展， 藉以提升聲寶競爭力。至於聲寶持股逾70％的東源物流， 今年可望每股盈餘3元，未來規劃朝上市櫃發展， 將可挹注聲寶獲利及資產價值。

東元歷經董事會經營權之爭，現已落幕，今年至第3季為上，每股盈 餘1.96元，已超越去年全年每股獲利1.78元，繳出不錯成績 單。東元資本額213億8796萬餘元，資產總額1350億89 10萬餘元，負債總額409億2737萬餘元，資本公積加保留盈 餘達393億4547萬餘元，每股浄值41.61元，資產豐厚， 財務狀況良好。

東元三大事業群今年前3季表現都不錯，其中機電事業群在歐美需求 暢旺下，訂單大增，全年預估成長可達10％至15％， 家電事業群在政府「班班有冷氣」政策下， 營收增加15億至18億元，成長5％至10％。

機電主要市場中，美國市場至年底有3至4成的成長，歐洲市場淡季 不淡，中國市場預估明年景氣修正，訂單相對保守，整體而言， 成果穩定中成長。電動車動力系統，除電巴之外，乘用車在印度市場 開始得到訂單，未來將會投入土耳其、印尼等市場。 東元在智慧移動展，以DMIT訴求參展，有7家大巴車廠表達合作 開發意願，機會不錯。

工程方面，東元海龍計劃陸域降壓站、桃機三航站機電工程等案，合 計在手案量逾200億元，業績至2024年無虞。商業空調業務主 要重心在DC變頻產品，營收年成長逾9成。

東元近年積極發展電動車，由關係企業東訊公司推出車用電子創新產 品，包括EVG-300隨車測振裝置，當馬達振動異常， 會主動發出警訊，能提供17項量測分析功能， 達到維護電動車健康安全需求。

今年東元已經建構產品線，明年發展海外巿場，目前機電事業群佔總 營收比重40％，年營收約200億元，未來至2024年， 期待電動車比重可達10％。電動車機電系統，將成為未來東元重要 之成長動能。

成立於1956年的東元，近年積極轉型，多元化發展，營收獲利逐 年增加，2017年EPS 1.54元，2018年EPS 1.57元，2019年EPS 1.64元，2020年EPS 1.78元。預估今年EPS應可順利突破2元，應屬成長型企業， 值得投資人追蹤後續發展。