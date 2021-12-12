〈投資理財〉老牌績優股轉型成功　營收獲利佳

★投資一定有風險•理財請務必慎思★
台灣上市櫃公司今年慶豐收，不少企業本益比偏低，業績表現佳，價廉物美，投資人可以趁財報空窗期，精挑細選，聲寶(1604)、東元(1504)都是老牌績優股，近年積極轉型，活化資產，獲利佳，繳出不錯的成績單。
聲寶是老牌電器電纜股，成立於1962年，迄今已60年，1970年上市，資本額38億7200萬餘元，資產總額136億9800萬餘元，負債總額49億5166萬餘元，每股浄值22.8元。今年迄第3季為止，每股獲利已達4.3元。營業毛利率14.77%，營業利益率4.87%，資產報酬率9.31%，股東權益報酬率14.5%，財務狀況佳。
由於聲寶是老牌資產股，擁有雄厚的不動產，多未經資產重估，實際價值應遠超帳面數字。近年聲寶積極活化資產，獲利不斐，去(2020)年每股盈餘4.64元，配息2.5元，今年迄第3季為止，資產報酬率14.5%，股價淨值比1.29，本益比約為6.34倍，股價近52週最高32.7元，最低25.1元，應該是低估了。
為加速活化資產，聲寶今年處分土城土地資產，挹注全年獲利達3元，而龜山3.7萬坪土地亦已完成解編，可望在3年後，進入開發。依據聲寶規劃，未來目標除了家電本業及轉投資東源物流、瑞智精密等，每年可維持1.5元至2元獲利外，中長期來自不動產穩定收益，能夠貢獻每股約1元。
在家電本業方面，近年合併營收維持在70餘億元，營收結構來自外銷比重降低，內需提升，第3季因疫情影響，商場通路人流減少，空調安裝不易，第4季政府推出振興5倍券，刺激消費，對電視、冰箱、冷氣、洗衣機的銷售，均有助益。
今年10月，聲寶第2品牌「瑞智」上缐，全年銷售數挑戰2千萬台，可望締造史上最高紀錄，明年朝外銷到東南亞發展，藉以提升聲寶競爭力。至於聲寶持股逾70％的東源物流，今年可望每股盈餘3元，未來規劃朝上市櫃發展，將可挹注聲寶獲利及資產價值。
東元歷經董事會經營權之爭，現已落幕，今年至第3季為上，每股盈餘1.96元，已超越去年全年每股獲利1.78元，繳出不錯成績單。東元資本額213億8796萬餘元，資產總額1350億8910萬餘元，負債總額409億2737萬餘元，資本公積加保留盈餘達393億4547萬餘元，每股浄值41.61元，資產豐厚，財務狀況良好。
東元三大事業群今年前3季表現都不錯，其中機電事業群在歐美需求暢旺下，訂單大增，全年預估成長可達10％至15％，家電事業群在政府「班班有冷氣」政策下，營收增加15億至18億元，成長5％至10％。
機電主要市場中，美國市場至年底有3至4成的成長，歐洲市場淡季不淡，中國市場預估明年景氣修正，訂單相對保守，整體而言，成果穩定中成長。電動車動力系統，除電巴之外，乘用車在印度市場開始得到訂單，未來將會投入土耳其、印尼等市場。東元在智慧移動展，以DMIT訴求參展，有7家大巴車廠表達合作開發意願，機會不錯。
工程方面，東元海龍計劃陸域降壓站、桃機三航站機電工程等案，合計在手案量逾200億元，業績至2024年無虞。商業空調業務主要重心在DC變頻產品，營收年成長逾9成。
東元近年積極發展電動車，由關係企業東訊公司推出車用電子創新產品，包括EVG-300隨車測振裝置，當馬達振動異常，會主動發出警訊，能提供17項量測分析功能，達到維護電動車健康安全需求。
今年東元已經建構產品線，明年發展海外巿場，目前機電事業群佔總營收比重40％，年營收約200億元，未來至2024年，期待電動車比重可達10％。電動車機電系統，將成為未來東元重要之成長動能。
成立於1956年的東元，近年積極轉型，多元化發展，營收獲利逐年增加，2017年EPS 1.54元，2018年EPS 1.57元，2019年EPS 1.64元，2020年EPS 1.78元。預估今年EPS應可順利突破2元，應屬成長型企業，值得投資人追蹤後續發展。
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