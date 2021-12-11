Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣再攔截2例境外移入Omicron！來自英美、病毒量都偏低

羅一鈞強調，值得注意的是Omicron個案病毒量都偏低，且英國個案中多沒有出現重症、死亡病例，不過仍呼籲民眾完整接種疫苗。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/11 20:12
（圖/中央流行疫情指揮中心）

（圖/中央流行疫情指揮中心）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）指揮中心今（10日）2時回報1名Omicron變異株確診者，下午再增2例，分別來自英國與美國，且均為突破性感染，不過個案病毒量都偏低。

根據指揮中心指揮官陳時中，昨自史瓦帝尼返台的本國籍30多歲女子，被檢驗出感染新冠肺炎Omicron變異株，目前已掌握個案狀況及接觸人員，而下午指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞又表示有2名自英國、美國境外移入者，也感染Omicron變異株。

羅一鈞指出，這兩名境外移入個案均完整接種2劑BNT疫苗，因此為突破性感染。自英返台的案16804為本國籍30多歲女性，12月7日入境採檢，8日確診、Ct值21.6，收治於醫院負壓隔離病房，同機12名旅客由居家檢疫改列居家隔離，12人入境採檢均陰性。

另一名案16818為美國籍20多歲男性，12月8日入境採檢，9日檢驗陽性、Ct值26，同樣收治於醫院負壓隔離病房，同機10名旅客也由居家檢疫改列居家隔離，10人入境採檢均陰性。

面對變種變毒，羅一鈞強調，值得注意的是Omicron個案病毒量都偏低，且英國累計700多例Omicron個案中，沒有出現重症、死亡病例，因此各國可能會下修Omicron嚴重度，但傳播力普遍評估還是增加，呼籲民眾完整接種疫苗，台灣政府也會在邊境嚴陣以待。
Omicron
變種病毒
新冠肺炎
英國
美國
邊境管制

相關新聞

堅定支持台灣　美國眾院外交委員會主席•計劃1月率50人團隊訪台
堅定支持台灣　美國眾院外交委員會主席•計劃1月率50人團隊訪台
2021/12/11 10:42
前中研院員工染疫　感染源為實驗鼠？台灣指揮中心：國際上的確有類似案例
前中研院員工染疫　感染源為實驗鼠？台灣指揮中心：國際上的確有類似案例
2021/12/10 17:01
台灣全面開放第3劑接種　陳時中：完整接種5個月後可施打「莫德納」
台灣全面開放第3劑接種　陳時中：完整接種5個月後可施打「莫德納」
2021/12/10 14:49
台灣12/10增16例境外移入　Delta+增1例義大利返台男子　累計共4例
台灣12/10增16例境外移入　Delta+增1例義大利返台男子　累計共4例
2021/12/10 14:12
Omicron變異株擴散至57國　非洲確診數一週內翻倍暴增　世衛籲富國勿再囤積疫苗
Omicron變異株擴散至57國　非洲確診數一週內翻倍暴增　世衛籲富國勿再囤積疫苗
2021/12/10 12:25

更新時間 : 2021-12-11 21:31 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北
台灣「超強發電機」男星邱澤情訂許瑋甯！因戲結緣宣布結婚高調放閃　細數雙方情史各自精采
台灣「超強發電機」男星邱澤情訂許瑋甯！因戲結緣宣布結婚高調放閃　細數雙方情史各自精采
台鐵X東武鐵道聯名「玩味便當」12/10起限量開賣　蒸汽火車便當盒還能收藏！
台鐵X東武鐵道聯名「玩味便當」12/10起限量開賣　蒸汽火車便當盒還能收藏！
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
台北最大跨年耶誕盛會　2021「甜點控市集」12/10登場　集結超過50店家　草莓控、螞蟻人快衝
台北最大跨年耶誕盛會　2021「甜點控市集」12/10登場　集結超過50店家　草莓控、螞蟻人快衝
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
12/9新北板橋、樹林設機動接種站　送電影票、便當催打氣
12/9新北板橋、樹林設機動接種站　送電影票、便當催打氣