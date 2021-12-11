台灣再攔截2例境外移入Omicron！來自英美、病毒量都偏低

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）指揮中心今（10日）2時回報1名Omicron變異株確診者，下午再增2例，分別來自英國與美國，且均為突破性感染，不過個案病毒量都偏低。

根據指揮中心指揮官陳時中，昨自史瓦帝尼返台的本國籍30多歲女子，被檢驗出感染新冠肺炎Omicron變異株，目前已掌握個案狀況及接觸人員，而下午指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞又表示有2名自英國、美國境外移入者，也感染Omicron變異株。

羅一鈞指出，這兩名境外移入個案均完整接種2劑BNT疫苗，因此為突破性感染。自英返台的案16804為本國籍30多歲女性，12月7日入境採檢，8日確診、Ct值21.6，收治於醫院負壓隔離病房，同機12名旅客由居家檢疫改列居家隔離，12人入境採檢均陰性。

另一名案16818為美國籍20多歲男性，12月8日入境採檢，9日檢驗陽性、Ct值26，同樣收治於醫院負壓隔離病房，同機10名旅客也由居家檢疫改列居家隔離，10人入境採檢均陰性。

面對變種變毒，羅一鈞強調，值得注意的是Omicron個案病毒量都偏低，且英國累計700多例Omicron個案中，沒有出現重症、死亡病例，因此各國可能會下修Omicron嚴重度，但傳播力普遍評估還是增加，呼籲民眾完整接種疫苗，台灣政府也會在邊境嚴陣以待。