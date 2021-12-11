美國肯塔基州遭史上最嚴重颶風襲擊 已至少50人喪命

亞馬遜倒塌倉庫傳出多人受困在內。（圖/美聯社） 亞馬遜倒塌倉庫傳出多人受困在內。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國肯塔基州面臨最黑暗的一夜！多起颶風襲擊當地，造成至少50人死亡，其中有颶風甚至在地面停留逾300公里，當局預估最終統計的死亡人數恐飆至100人，是當地有史以來最嚴重的颶風事件。

本週五（10日）晚間，一系列強大的颶風風暴席捲了美國中部。CNN指出，初步調查顯示至少有4場颶風在短時間內襲擊肯塔基州，其中1場颶風在地面停留超過300公里，造成肯塔基州西部至少有15個縣受到破壞。

肯塔基州州長安迪貝希爾(Andy Beshear)表示，大部分破壞都集中在格雷夫斯縣(Graves County)，尤其是梅菲爾德鎮(Mayfield)。颶風來襲時，尚有100餘人在蠟燭工廠工作，因此造成數十人以上的人員傷亡。

根據美國國家海洋和大氣管理局風暴預測中心(NOAA Storm Prediction Center)的數據，阿肯色州、伊利諾州、肯塔基州、密蘇里州和田納西州等5個州至少回報了24場颶風，阿肯色州的官員稱至少有2人死亡。

在週五晚間，美國中部各地機構都傳出有人受困或甚至死亡，像是療養院、連鎖零售店和倉庫等，在伊利諾州，美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）的一個配送倉庫傳出受到大規模毀壞，疑似有50至100人受困在內，不過目前傷亡人數不得而知。