Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

紀念世界人權日　美加英等國對「違反人權」國家進行制裁

美國在12月10日宣布將聯手盟國, 對與中國、北韓、緬甸、孟拉等國政府有關的人員和機構進行制裁。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2021/12/11 18:19
開發AI人工智慧的中國商湯科技, 被列入投資黑名單中。(路透檔案照片) 

開發AI人工智慧的中國商湯科技, 被列入投資黑名單中。(路透檔案照片) 

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 昨天12月10日是世界人權日，基於對人權嚴重侵犯的事實，美國宣布將聯合其盟國對與中國、北韓、緬甸、孟拉等國政府有關的人員和機構進行制裁，同時業務內容著重在開發AI人工智慧的中國公司也被加入到投資黑名單中。

美國財政部副部長艾迪波(Wally Adeyemo)在一則聲明中指出，制裁措施代表著美國與英國、加拿大等盟國向全球的民主國家釋出一個訊息，那就是他們將共同對抗濫用權力對人民進行壓迫的國家，這無疑是拜登在兩日的民主高峰會上，所祭出將用於強化全球民主的措施之一。

各國遭到制裁的原因皆不相同，以緬甸來說，替緬甸政府進行飛彈研究並提供軍火的防禦理事企業(DDI)，是因為其製造的武器在今(2021)年2月的政變被用於鎮壓民眾，勃固(Bago)地區的首長Myo Swe Win則是因4月的鎮壓中有超過80人喪生被制裁。

中國「商湯科技」(Sensetime)則被指控開發可以辨識目標種族的人臉辨識系統，且這個系統被用在控制新疆維吾爾族上，因此在該公司即將在首次公開發行(IPO)售出價值15億股份時被加入到投資黑名單中，迫使商湯科技必須緊急做出因應措施。

而孟加拉則是因為2004年成立的快速行動營(RAB)自成立後，長期濫用警察權力，進行法外處決、綁架、囚禁、虐待，甚至是謀殺等非法行為，國際人權觀察(HRW)和半島電視台皆有針對該特別警察部隊進行過報導。

拜登昨(10)日強調，民主國家領導人做出這樣的決定，將有助於對抗竄升的獨裁政治，同時打擊貪腐並推廣人權，最後進一步在全球推廣民主政治。
世界人權日
制裁
美國
違反人權
北韓
中國
AI
人工智慧
黑名單

相關新聞

尼加拉瓜總統奧蒂嘉2度與台灣斷交 屢要金援、曾5度放馬英九鴿子
尼加拉瓜總統奧蒂嘉2度與台灣斷交 屢要金援、曾5度放馬英九鴿子
2021/12/10 20:52
立陶宛挺台灣遭中國經濟制裁　外交部最新聲明嚴正譴責不當打壓
立陶宛挺台灣遭中國經濟制裁　外交部最新聲明嚴正譴責不當打壓
2021/12/10 15:30
民主峰會開跑 拜登：民主需要鬥士
民主峰會開跑 拜登：民主需要鬥士
2021/12/10 12:12
【更新】中國官媒: 尼加拉瓜與中方代表天津簽署公報•正式復交　台灣學者：尼國遭美制裁•為金錢奧援選擇靠攏
【更新】中國官媒: 尼加拉瓜與中方代表天津簽署公報•正式復交　台灣學者：尼國遭美制裁•為金錢奧援選擇靠攏
2021/12/10 11:44
美國FDA批准16、17歲青少年施打輝瑞BNT疫苗追加劑
美國FDA批准16、17歲青少年施打輝瑞BNT疫苗追加劑
2021/12/10 09:40

更新時間 : 2021-12-11 18:29 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北
台灣「超強發電機」男星邱澤情訂許瑋甯！因戲結緣宣布結婚高調放閃　細數雙方情史各自精采
台灣「超強發電機」男星邱澤情訂許瑋甯！因戲結緣宣布結婚高調放閃　細數雙方情史各自精采
台鐵X東武鐵道聯名「玩味便當」12/10起限量開賣　蒸汽火車便當盒還能收藏！
台鐵X東武鐵道聯名「玩味便當」12/10起限量開賣　蒸汽火車便當盒還能收藏！
台北最大跨年耶誕盛會　2021「甜點控市集」12/10登場　集結超過50店家　草莓控、螞蟻人快衝
台北最大跨年耶誕盛會　2021「甜點控市集」12/10登場　集結超過50店家　草莓控、螞蟻人快衝
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
12/9新北板橋、樹林設機動接種站　送電影票、便當催打氣
12/9新北板橋、樹林設機動接種站　送電影票、便當催打氣
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集