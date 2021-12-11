紀念世界人權日　美加英等國對「違反人權」國家進行制裁

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 昨天12月10日是世界人權日，基於對人權嚴重侵犯的事實，美國宣布將聯合其盟國對與中國、北韓、緬甸、孟拉等國政府有關的人員和機構進行制裁，同時業務內容著重在開發AI人工智慧的中國公司也被加入到投資黑名單中。

美國財政部副部長艾迪波(Wally Adeyemo)在一則聲明中指出，制裁措施代表著美國與英國、加拿大等盟國向全球的民主國家釋出一個訊息，那就是他們將共同對抗濫用權力對人民進行壓迫的國家，這無疑是拜登在兩日的民主高峰會上，所祭出將用於強化全球民主的措施之一。

各國遭到制裁的原因皆不相同，以緬甸來說，替緬甸政府進行飛彈研究並提供軍火的防禦理事企業(DDI)，是因為其製造的武器在今(2021)年2月的政變被用於鎮壓民眾，勃固(Bago)地區的首長Myo Swe Win則是因4月的鎮壓中有超過80人喪生被制裁。

中國「商湯科技」(Sensetime)則被指控開發可以辨識目標種族的人臉辨識系統，且這個系統被用在控制新疆維吾爾族上，因此在該公司即將在首次公開發行(IPO)售出價值15億股份時被加入到投資黑名單中，迫使商湯科技必須緊急做出因應措施。

而孟加拉則是因為2004年成立的快速行動營(RAB)自成立後，長期濫用警察權力，進行法外處決、綁架、囚禁、虐待，甚至是謀殺等非法行為，國際人權觀察(HRW)和半島電視台皆有針對該特別警察部隊進行過報導。

拜登昨(10)日強調，民主國家領導人做出這樣的決定，將有助於對抗竄升的獨裁政治，同時打擊貪腐並推廣人權，最後進一步在全球推廣民主政治。