特斯拉執行長馬斯克自爆想辭職 成為「全職網紅」

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）特斯拉及SpaceX執行長兼全球首富馬斯克（Elon Musk）常語不驚人死不休，週四（9日）他在推特上表示想辭掉現職工作，專心當全職網紅，引發網友議論。

馬斯克過去就曾表示他預計擔任特斯拉的CEO「幾年」，因為一週七天、沒日沒夜的工作真的太過緊繃，他認為若能空出一些自己的時間，感覺一定很棒。

而馬斯克也在社群媒體上展現高活躍度，他不但曾在Twitter上開出投票，讓網友來決定自己是否該賣出市值約210億美元的特斯拉10%股票，此外，他也在上面發布曹植的中文「七步詩」，引發社群爆炸性討論，可以看出馬斯克對於社群媒體操作興趣濃厚。

這次，馬斯克又再度於推特發文，寫下「正在考慮辭職，當個全職網紅，你們覺得呢？」且沒有額外說明，對此，許多人認為這只是馬斯克的玩笑話，其合夥人霍華德 (Howard Fischer)也覺得這個貼文的意思過於模糊。

不過馬斯克曾因為社群發文導致公司治理問題，在2018年8月，他在美股開盤約三小時後，於推特上表示，正考慮以每股420美元的價格將特斯拉私有化，且已鎖定資金，這篇推文立刻引起股市動盪，馬斯克因此被美國證券交易委員會罰款2000萬美元，並被要求辭去董事長職務。

而這次，根據外媒，馬斯克這則貼文究竟是真是假，目前無從得知，不過若馬斯克未來希望能多陪伴家人，如愛子「X寶寶」（X Æ A-12），可能就會調整目前的工作模式。