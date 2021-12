特斯拉執行長馬斯克自爆想辭職 成為「全職網紅」

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)特斯拉及SpaceX執行長兼全球首富馬斯克(Elon Musk)常語不驚人死不休,週四(9日)他在推特上表示想辭掉現職工作,專心當全職網紅,引發網友議論。

馬斯克過去就曾表示他預計擔任特斯拉的CEO「幾年」,因為一週七天、沒日沒夜的工作真的太過緊繃,他認為若能空出一些自己的時間,感覺一定很棒。

而馬斯克也在社群媒體上展現高活躍度,他不但曾在Twitter上開出投票,讓網友來決定自己是否該賣出市值約210億美元的特斯拉10%股票,此外,他也在上面發布曹植的中文「七步詩」,引發社群爆炸性討論,可以看出馬斯克對於社群媒體操作興趣濃厚。

這次,馬斯克又再度於推特發文,寫下「正在考慮辭職,當個全職網紅,你們覺得呢?」且沒有額外說明,對此,許多人認為這只是馬斯克的玩笑話,其合夥人霍華德 (Howard Fischer)也覺得這個貼文的意思過於模糊。

不過馬斯克曾因為社群發文導致公司治理問題,在2018年8月,他在美股開盤約三小時後,於推特上表示,正考慮以每股420美元的價格將特斯拉私有化,且已鎖定資金,這篇推文立刻引起股市動盪,馬斯克因此被美國證券交易委員會罰款2000萬美元,並被要求辭去董事長職務。

而這次,根據外媒,馬斯克這則貼文究竟是真是假,目前無從得知,不過若馬斯克未來希望能多陪伴家人,如愛子「X寶寶」(X Æ A-12),可能就會調整目前的工作模式。

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt