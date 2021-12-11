英國研究：接種第3劑疫苗 對Omicron防護力可升至7成

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）面對新冠變異株Omicron，既有疫苗對其作用性成為大眾關注焦點，根據英國衛生安全局（UKHSA）研究，疫苗追加到第3劑，對Omicron變異株的防護可大幅回升到約7成。

UKHSA免疫負責人瑪麗（Mary Ramsay）指出，和Delta變異株相比，第接種第2劑疫苗後幾個月，感染Omicron變異株的風險更大，不過最新數據顯示，接種第3劑疫苗後這種風險顯著降低。

在針對581名被確診感染Omicron變異株的病患當中，接種兩劑阿斯捷利康（AZ）或輝瑞/BNT（Pfizer）的人，與感染Delta變異株的病患相比，疫苗對Omicron感染的保護水平要低得多。

2劑AZ者第3劑追加輝瑞/BNT疫苗，對防止Omicron感染後出現症狀的防護力約可回到70%；原本2劑輝瑞/BNT者第3劑再追加相同疫苗，防護力則約75%。而打完第3劑後，對Delta變異株的防護力估計約可達90%。

英國衛生安全局強調，它發現Omicron比Delta具有增長優勢，並且再次感染的風險增加了3到8倍。其他國際研究則顯示，相較於其他病毒，Omicron的中和抗體減少了20至40倍。

英國衛生安全局表示，雖然尚未出現Omicron變異株導致死亡病例，目前尚無足夠的數據來評估Omicron變異株嚴重性，不過研究人員仍預期，目前的疫苗接種追加劑仍可防止Omicron帶來大量住院與死亡。

按照目前的增長率，到12月中旬，Omicron將佔所有新冠肺炎感染的一半以上。科學家也指出，縱使Omicron的重症率僅約Delta的一半，然而一旦成為流行株，英國可能每天新增5000人住院，遠高於先前的疫情高峰期。