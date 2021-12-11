英國高等法院推翻地院判決　維基解密創辦人亞桑傑•將「有條件」引渡至美國受審

亞桑傑的律師Stella Moris十二月十日和一群示威者, 在英國倫敦高等法院外, 抗議引渡他到美國受審的判決 (美聯社) 亞桑傑的律師Stella Moris十二月十日和一群示威者, 在英國倫敦高等法院外, 抗議引渡他到美國受審的判決 (美聯社)

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 澳洲記者、維基解密創辦人亞桑傑(Julian Assange)2019年失去厄瓜多駐倫敦大使館的庇護，隨即被英國警方逮捕，接著被判入獄服刑50週，美國向英國要求引渡後，今(2021)年一月遭到地方法院以他精神狀況不佳為由拒絕，直到昨(10)日英國高等法院才有條件的同意美方的要求。

英國高等法院在美方承諾不將亞桑傑關押於最高等級的ADX超級監獄、會在將其定罪後引渡至國籍所在的澳洲服刑後，確認他會被以人道方式審判、對待，因此同意駁回稍早地方法院禁止引渡的判決，同意將亞桑傑引渡至美國受審，這代表亞桑傑前往美國的時程已經開始倒數，只要英國國土大臣巴特爾(Priti Patel)同意，他就會被正式引渡往美國，他的家人表示還會持續上訴至最高法院。

事實上，亞桑傑2006年創立維基解密後，2010年就持續遭到多國的通緝，瑞典警方以國際刑警組織名義對他發出紅色通報級別通緝令，美國也因亞桑傑在2010年與2011年洩漏大量美方的文件遭到美國通緝，隨後在倫敦被英國警方逮捕，不過在交付保釋金後獲釋。

2012年後，亞桑傑進入厄瓜多駐英國大使館尋求政治庇護，直至2019年厄瓜多政府取消他政治庇護的9年間，都待在館內，甚至還跟替他打官司的人權律師Moris生了兩個孩子。

國際特赦組織將英國高等法院的判決形容為「可笑」，擔憂一旦亞桑傑被引渡回美國就會面臨虐待和其他非人道待遇，無國界記者 (Reporters Without Borders)英國分部負責人Rebecca Vincent則推文指出，這個發展不只可能對亞桑傑的精神與健康造成無可挽回的影響，更動搖了新聞與言論自由的基礎。