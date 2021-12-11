Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣中研院染疫個案基因定序為Delta•不排除P3實驗室交互感染　外傳之「霸凌事件」已召開過協調會

▲陳時中在11日的記者會上也證實, 案16816曾到北市金華街淡江大學推廣中心上日文課, 一起上課的同學與老師已經隔離, PCR檢測都為陰性。▲中研院指出, 第一次10月中, 這位女助理被實驗鼠咬到後, 曾經通報基因體實驗室的長官, 但該實驗室長官並沒有依規定向上呈報, 原因待查。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/11 15:43
台灣中研院染疫個案基因定序為Delta•不排除P3實驗室交互感染　外傳之「霸凌事件」已召開過協調會

台灣中研院染疫個案基因定序為Delta•不排除P3實驗室交互感染　外傳之「霸凌事件」已召開過協調會

延伸閱讀: 台灣中研院P3實驗室人員染疫　台大醫院院長吳明賢：應是單一事件•毋須過度恐慌

(台灣英文新聞/生活中心 綜合報導) 指揮中心今天(12/11)下午召開記者會, 證實中研院前研究助理案16816之基因定序結果為delta, 其序列與中研院P3實驗室使用之Delta變異株相符, 因此可確定感染來源為職場, 排除社區感染。

指揮中心羅一鈞組長證實, 該病毒株是今年5月境外移入病毒株, 分讓給中研院的僅此一株。

陳時中在今天的記者會上也證實, 案16816曾到北市金華街淡江大學推廣中心上日文課, 一起上課的同學與老師已經隔離, PCR檢測都為陰性。

中研院學術處長陳建璋今天在記者會上解釋說, 案16816在11月第二次被實驗鼠咬到, 當天共有3人在中研院實驗室進行疫苗相關實驗。3人分別操作三種不同病毒, 分別是原始武漢病毒, Alpha英國株病毒與delta病毒, 染疫的研究助理操作的是Alpha英國病毒株。

陳建璋表示, 目前不排除P3實驗室有交互感染的可能, 但實際感染過程仍需進一步驗證釐清。

陳建璋指出, 第一次10月中這位女助理被實驗鼠咬到後曾經通報基因體實驗室的長官, 但該實驗室長官並沒有向上呈報, 原因待查。陳建璋並拿出中研院災害事故通報流程圖說明, 事故發生後該單位主管應上報到所中心應變單位, 然後上達到院本部, 不過案16816的事件呈報到P3實驗室長官之後就沒有繼續向上通報 (如下圖紅色箭頭處), 原因則不清楚 。

台灣中研院染疫個案基因定序為Delta•不排除P3實驗室交互感染　外傳之「霸凌事件」已召開過協調會

針對外界傳出的案16816遭「職場霸凌」事件，陳建璋表示，案16816確實在11月底離職前曾向基因體中心反應實驗室長官對其工作表現不滿，長官的言語也使她感到不適，基因體中心12月7日依規定開過協調會議，參與者包括專題中心執行長、P3實驗室主持人、勞工代表、基因體研究中心人事人員；案16816反應會議過程和平，不會再向院方獨立委員會申訴，希望日後不要有類似事件發生。

台灣中研院染疫個案基因定序為Delta•不排除P3實驗室交互感染　外傳之「霸凌事件」已召開過協調會

台灣中研院P3實驗室人員染疫　台大醫院院長吳明賢：應是單一事件•毋須過度恐慌

【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12間高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86人陰性
中研院
研究助理
染疫
淡江大學
金華街
推廣中心
日文

相關新聞

【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
2021/12/10 18:17
前中研院員工染疫　感染源為實驗鼠？台灣指揮中心：國際上的確有類似案例
前中研院員工染疫　感染源為實驗鼠？台灣指揮中心：國際上的確有類似案例
2021/12/10 17:01
台灣中研院確診者住汐止　新北市加開篩檢站　侯友宜公布足跡、耶誕城、跨年停辦標準
台灣中研院確診者住汐止　新北市加開篩檢站　侯友宜公布足跡、耶誕城、跨年停辦標準
2021/12/10 11:08
新冠肺炎又傳動物染疫 河馬也遭殃
新冠肺炎又傳動物染疫 河馬也遭殃
2021/12/05 14:32
南韓老人突破性感染個案增、重症率升 政府急呼籲接種追加劑
南韓老人突破性感染個案增、重症率升 政府急呼籲接種追加劑
2021/11/10 18:34

更新時間 : 2021-12-11 16:57 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北
台灣「超強發電機」男星邱澤情訂許瑋甯！因戲結緣宣布結婚高調放閃　細數雙方情史各自精采
台灣「超強發電機」男星邱澤情訂許瑋甯！因戲結緣宣布結婚高調放閃　細數雙方情史各自精采
台鐵X東武鐵道聯名「玩味便當」12/10起限量開賣　蒸汽火車便當盒還能收藏！
台鐵X東武鐵道聯名「玩味便當」12/10起限量開賣　蒸汽火車便當盒還能收藏！
台北最大跨年耶誕盛會　2021「甜點控市集」12/10登場　集結超過50店家　草莓控、螞蟻人快衝
台北最大跨年耶誕盛會　2021「甜點控市集」12/10登場　集結超過50店家　草莓控、螞蟻人快衝
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
12/9新北板橋、樹林設機動接種站　送電影票、便當催打氣
12/9新北板橋、樹林設機動接種站　送電影票、便當催打氣
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集