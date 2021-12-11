台灣中研院染疫個案基因定序為Delta•不排除P3實驗室交互感染　外傳之「霸凌事件」已召開過協調會

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(台灣英文新聞/生活中心 綜合報導) 指揮中心今天(12/11)下午召開記者會, 證實中研院前研究助理案16816之基因定序結果為delta, 其序列與中研院P3實驗室使用之Delta變異株相符, 因此可確定感染來源為職場, 排除社區感染。

指揮中心羅一鈞組長證實, 該病毒株是今年5月境外移入病毒株, 分讓給中研院的僅此一株。

陳時中在今天的記者會上也證實, 案16816曾到北市金華街淡江大學推廣中心上日文課, 一起上課的同學與老師已經隔離, PCR檢測都為陰性。

中研院學術處長陳建璋今天在記者會上解釋說, 案16816在11月第二次被實驗鼠咬到, 當天共有3人在中研院實驗室進行疫苗相關實驗。3人分別操作三種不同病毒, 分別是原始武漢病毒, Alpha英國株病毒與delta病毒, 染疫的研究助理操作的是Alpha英國病毒株。

陳建璋表示, 目前不排除P3實驗室有交互感染的可能, 但實際感染過程仍需進一步驗證釐清。

陳建璋指出, 第一次10月中這位女助理被實驗鼠咬到後曾經通報基因體實驗室的長官, 但該實驗室長官並沒有向上呈報, 原因待查。陳建璋並拿出中研院災害事故通報流程圖說明, 事故發生後該單位主管應上報到所中心應變單位, 然後上達到院本部, 不過案16816的事件呈報到P3實驗室長官之後就沒有繼續向上通報 (如下圖紅色箭頭處), 原因則不清楚 。

針對外界傳出的案16816遭「職場霸凌」事件，陳建璋表示，案16816確實在11月底離職前曾向基因體中心反應實驗室長官對其工作表現不滿，長官的言語也使她感到不適，基因體中心12月7日依規定開過協調會議，參與者包括專題中心執行長、P3實驗室主持人、勞工代表、基因體研究中心人事人員；案16816反應會議過程和平，不會再向院方獨立委員會申訴，希望日後不要有類似事件發生。