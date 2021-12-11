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【邊境攔截首例Omicron】台灣12/11增10例境外個案 基因定序判史瓦帝尼移入為首例Omicron

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By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/11 14:26
11日中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。（圖/截圖自YouTube）

11日中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。（圖/截圖自YouTube）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）指揮中心今(11)日公布國內新增10例新冠肺炎境外移入確定病例並無新增死亡。昨天自史瓦帝尼境外移入的確診者，案16829，今透過基因定序判定為Omicron變異株，為台灣首例並在邊境成功攔截的Omicron確診個案。


指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(案16833)、柬埔寨(2例，案16834、案16835)、印尼(案16836)、緬甸(案16837)、越南(3例，案16838-16840)、中國(案16841)及蒙古(案16842)入境，入境日介於今(2021)年11月19日至12月9日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,632,446例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,614,110例排除)，其中16,731例確診，分別為2,086例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例新冠肺炎死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
Omicron
境外移入
新冠肺炎

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