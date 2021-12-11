6款GODIVA冰淇淋含致癌物停售回收!　台灣食藥署: 近20噸流向待追查

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）知名巧克力品牌GODIVA有6款冰淇淋，歐盟通報檢出致癌物「環氧乙烷」超標，在台灣則不得檢出。自去年迄今共輸入89.8噸，庫存70.6噸已停售，其餘近20噸尚在追查流向。

衛生福利部食品藥物管理署昨(10日) 晚間發布產品回收訊息表示，香港食安中心9日發布新聞，接獲歐盟食品及飼料快速預警系統（RASFF）通報，有6款GODIVA冰淇淋產品，使用的刺槐豆膠檢出環氧乙烷（ETO）超過歐盟標準。

食藥署指出，9日已聯繫GODIVA輸入業者「香港商歌帝梵亞洲有限公司」應依食品安全衛生管理法第7條第5項規定主動停止販售，並提供產品庫存等相關資訊。

食藥署表示，10日台灣也接獲歐盟通報相同訊息，環氧乙烷為台灣尚未核准使用的農藥成分，依照國內規定不得檢出。

6款GODIVA產品為「黑巧克力碎牛奶巧克力冰淇淋、比利時黑巧克力冰淇淋、黑巧克力碎草莓冰淇淋、香草味可可冰淇淋、黑巧克力碎焦糖咖啡冰淇淋、巧克力起司蛋糕冰淇淋」(中英文名稱如上圖)，皆為100毫升杯裝，效期介於2022年10月31日至2023年3月31日間。

食藥署指出，問題產品共6項、193批產品，將由原廠回收，經查詢自去年元旦至昨天，上述6項產品輸入共計約89.8噸。

食藥署表示，業者10日回報，GODIVA店面及好市多通路已自主暫停銷售相關的冰淇淋產品，6項庫存產品共計70.6噸。其餘19.2噸問題冰淇淋，目前尚在追蹤清查其它上下游通路商流向，但去年迄今時間已久，有部分已售出被民眾吃下肚。

食藥署呼籲，呼籲民眾與業者若在網路或自行於法國購得上述產品，應避免食用。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受媒體電話聯訪指出，環氧乙烷在工業用途廣泛，尚不清楚冰淇淋在哪個環節遭污染。

中央社10日引述顏宗海表示，環氧乙烷屬一級致癌物，若因職業長期暴露會增加罹癌風險、引起中樞神經或周邊神經病變，目前尚不了解遭污染的濃度為何，最好先下架再釐清。

香港食安中心新聞稿全文

呼籲市民不要食用數款可能含有環氧乙烷的法國進口雪糕(編按:冰淇淋)

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（十二月九日）呼籲市民不要食用六款法國進口雪榚，因為有關產品所使用的穩定劑被驗出含有歐洲聯盟（歐盟）禁用的除害劑環氧乙烷。業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。



產品資料如下：



產品名稱：

1) Chocolate Cheesecake Flavoured Ice Cream

2) Milk Chocolate Frozen Confection with Dark Chocolate

3) Belgian Dark Chocolate Ice Cream

4) Vanilla Flavoured Cocoa Infused Ice Cream

5) Caramel Coffee Frozen Confection with Dark Chocolate Chips

6) Strawberry Ice Cream with Dark Chocolate Chips

品牌：GODIVA

來源地：法國



淨容量：一百毫升

此日期前最佳：

1) 二○二二年十月三十一日及二○二三年三月三十一日

2) 二○二二年十月三十一日、二○二三年三月三十一日和二○二三年四月三十日

3) 二○二二年十月三十一日、二○二三年三月三十一日和二○二三年四月三十日

4) 二○二二年十月三十一日及二○二三年三月三十一日

5) 二○二二年十一月三十日及二○二三年三月三十一日

6) 二○二二年十月三十一日及二○二三年三月三十一日

進口商：Godiva Chocolatier (Asia) Limited

中心發言人說：「中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報，指上述產品所使用的穩定劑被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。」



基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電上述進口商熱線3765 5818。



發言人呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。



中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

完

2021年12月9日（星期四）(資料來源: 香港食安中心)