堅定支持台灣　美國眾院外交委員會主席•計劃1月率團訪台

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)在兩岸情勢升高、尼加拉瓜宣布與台灣斷交之際,美國眾議院外交委員會主席米克斯在美東時間9日晚受訪表示,他計劃1月率團訪問台灣,希望能與總統蔡英文會晤,並強調就算中國施壓也不會取消。

美國「國會山莊報」(The Hill)10日報導指出,米克斯(Gregory Meeks)9日晚間接受專訪表示,他希望能訪問台灣,可能1月就會成行;台灣應會是亞洲行其中一站,可能會有超過50位眾院外委會成員受邀。

報導引述米克斯說,拜登政府與其他政界人士已清楚表明美國在台灣議題上的立場,那就是「我們與台灣站在一起」(We stand with Taiwan)。他警告,美國努力確保台灣擁有自我防衛能力,若中國試圖進犯台灣,「我們認為這會是個天大錯誤」。

他強調,美國相信台灣長期依據現有協議存在的方式,應維持下去。

“We believe that the way they have existed for all this period of time, based upon the agreements, should remain.”

米克斯是民主黨員,擁有23年眾議員資歷。他去年12月當選眾議院外委會主席,今年1月上任,是委員會首位非裔主席。美國國會兩院的外委會主席都相當具影響力,足以形塑美國外交政策走向。

米克斯5月提出重大抗中「老鷹法案」(EAGLE Act),盼強化美國在政治、外交、軍事及科技等多領域實力,以因應中國挑戰。法案7月中獲眾院外委會通過,目前版本包含支持駐美國「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」的條文。

由於COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情稍微趨緩,加上華府對台灣議題關注程度因為中國加大對台恫嚇而大幅提升,光在11月,就有兩組美國國會議員團造訪台灣。

其中包括7月提出「台灣夥伴關係法案」(Taiwan Partnership Act),呼籲美國國民兵與台灣合作的共和黨籍參議員柯寧(John Cornyn)、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野(Mark Takano)、訪台期間因為以「台灣共和國」(Republic of Taiwan)稱呼台灣,受到網友高度關注的共和黨籍眾議員梅絲(Nancy Mace)等。

兩組議員訪台期間都與蔡總統會晤,米克斯也有此計畫。他告訴國會山莊報,只要是以國會官方訪問團身分出訪,他們都會嘗試與當地元首見面。

梅絲訪台期間曾推文爆料,訪台行程曝光後,中國駐美使館不客氣地要求議員取消行程,但他們沒有照做。

米克斯說,他也不會害怕中國施壓。「我堅持為我所相信的事情發聲,沒有人能威脅要我停止。」

“I stand up and I speak out for what I believe, and no one can intimidate me to stop it,” he said.

(The Hill)