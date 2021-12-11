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堅定支持台灣　美國眾院外交委員會主席•計劃1月率團訪台

美國眾院外交委員會主席米克斯，5月提出重大抗中「老鷹法案」（EAGLE Act），盼強化美國在政治、外交、軍事及科技等多領域實力，以因應中國挑戰。法案7月中獲眾院外委會通過，目前版本包含支持駐美國「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」的條文。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/11 10:42
美國「國會山莊報」（The Hill, 小圖）報導, 眾議院外委會主席米克斯(大圖,<a href="https://twitt...

美國「國會山莊報」（The Hill, 小圖）報導, 眾議院外委會主席米克斯(大圖,美國「國會山莊報」（The Hill, 小圖）報導, 眾議院外委會主席米克斯(大圖,House Foreign Affairs Committee推特) 計劃1月率團訪問台灣 (TN後製合成)。

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）在兩岸情勢升高、尼加拉瓜宣布與台灣斷交之際，美國眾議院外交委員會主席米克斯在美東時間9日晚受訪表示，他計劃1月率團訪問台灣，希望能與總統蔡英文會晤，並強調就算中國施壓也不會取消。

美國「國會山莊報」（The Hill）10日報導指出，米克斯（Gregory Meeks）9日晚間接受專訪表示，他希望能訪問台灣，可能1月就會成行；台灣應會是亞洲行其中一站，可能會有超過50位眾院外委會成員受邀。

報導引述米克斯說，拜登政府與其他政界人士已清楚表明美國在台灣議題上的立場，那就是「我們與台灣站在一起」(We stand with Taiwan)他警告，美國努力確保台灣擁有自我防衛能力，若中國試圖進犯台灣，「我們認為這會是個天大錯誤」。

他強調，美國相信台灣長期依據現有協議存在的方式，應維持下去。

“We believe that the way they have existed for all this period of time, based upon the agreements, should remain.”

米克斯是民主黨員，擁有23年眾議員資歷。他去年12月當選眾議院外委會主席，今年1月上任，是委員會首位非裔主席。美國國會兩院的外委會主席都相當具影響力，足以形塑美國外交政策走向。

米克斯5月提出重大抗中「老鷹法案」（EAGLE Act），盼強化美國在政治、外交、軍事及科技等多領域實力，以因應中國挑戰。法案7月中獲眾院外委會通過，目前版本包含支持駐美國「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」的條文。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情稍微趨緩，加上華府對台灣議題關注程度因為中國加大對台恫嚇而大幅提升，光在11月，就有兩組美國國會議員團造訪台灣。

其中包括7月提出「台灣夥伴關係法案」（Taiwan Partnership Act），呼籲美國國民兵與台灣合作的共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、訪台期間因為以「台灣共和國」（Republic of Taiwan）稱呼台灣，受到網友高度關注的共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）等。

兩組議員訪台期間都與蔡總統會晤，米克斯也有此計畫。他告訴國會山莊報，只要是以國會官方訪問團身分出訪，他們都會嘗試與當地元首見面。

梅絲訪台期間曾推文爆料，訪台行程曝光後，中國駐美使館不客氣地要求議員取消行程，但他們沒有照做。

米克斯說，他也不會害怕中國施壓。「我堅持為我所相信的事情發聲，沒有人能威脅要我停止。」

“I stand up and I speak out for what I believe, and no one can intimidate me to stop it,” he said.

(The Hill)
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外交委員會
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