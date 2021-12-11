【台灣潤寅詐貸案外案】北檢約談廖燦昌•諭令200萬元交保　合庫：配合調查

潤寅詐貸案，台北地檢署另查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度，檢方10日指揮調查局北機站展開搜索，並約談合庫前董事長廖燦昌（右）到案說... 潤寅詐貸案，台北地檢署另查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度，檢方10日指揮調查局北機站展開搜索，並約談合庫前董事長廖燦昌（右）到案說明；廖燦昌面對媒體詢問不發一語。中央社

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）潤寅詐貸案，台北地檢署另查出合庫商銀配合潤寅集團提高授信額度，昨(10日) 約談合庫商銀前董事長廖燦昌說明。合庫商銀晚間表示，對公司業務並無影響，將全力配合調查。

台北地檢署調查潤寅詐貸案，除查出潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦等人向多家銀行詐貸，另案查到合庫商銀內部有人涉嫌配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫商銀損失約新台幣1億元，10日展開第2波搜索、約談，並約談廖燦昌到案說明。

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦等人涉嫌詐貸逾400億元，北檢今年1月9日依違反銀行法等罪起訴楊文虎夫婦等36人。台灣高等法院判處楊男25年、王女27年徒刑。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

檢調另查出，合庫商銀內部有人涉嫌配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫商銀損失約1億元，涉嫌違反銀行法特別背信罪嫌，約談時任合庫授信管理部協理、黃姓前副總、陳姓前分行經理等人到案，訊後諭令黃男200萬元交保，其餘被告分別以10萬元至60萬元不等金額交保。

北檢10日展開第2波搜索、約談行動，指揮調查局北部地區機動工作站執行搜索1處，並約談廖燦昌到案說明。檢察官複訊後，諭令200萬元交保。

合庫金控10日代子公司合庫商銀發布重訊表示，檢調10日到合庫金暨合庫商銀前董事長廖燦昌住所搜索潤寅詐貸案相關資料，檢調行動對公司財務、業務均無影響，銀行會全力配合台北地檢署調查。

中央社引述合庫銀主管表示，發布重訊主要是依據照證交法規定，當媒體報導公司相關重大消息時，應說明讓外界了解，公司對前董事長遭搜索並無評論。從近年檢調開始了解此案以來，只要檢調有需求，就會提供相關資料，後續也將持續配合調查。

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦等人涉自民國99年8月起向9家銀行所屬分行詐貸新台幣386億餘元，北檢今年1月9日依違反銀行法等罪起訴楊文虎夫婦等36人。檢方另查出楊文虎夫婦等人自97年6月起，向3家銀行詐貸86億餘元，追加起訴15人及5家公司。

台北地院依違反銀行法等罪判處楊文虎有期徒刑26年，併科罰金6億元；王音之有期徒刑28年，併科罰金6億5000萬元。二審改判楊男25年、王女27年。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。