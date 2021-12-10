尼加拉瓜總統奧蒂嘉2度與台灣斷交 屢要金援、曾5度放馬英九鴿子

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）尼加拉瓜與台灣2次斷交都是由總統奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政，過去他曾放前總統馬英九5次鴿子，更數度要求台灣巨額金援，行事作風難以捉摸。

中央社指出，尼加拉瓜第2次與我國斷交，兩次相隔36年，都是由奧蒂嘉所決定，他首先於1985年12月中斷與中華民國55年的外交關係，轉而承認北京，而後在1990年查莫洛（Violeta Barrios Torres de Chamorro）夫人上台後恢復與台邦交關係。

2006年奧蒂嘉再次當選總統，任期長達15年，在今天之前，尼加拉瓜與台灣的關係相對不穩，奧蒂嘉在台灣國際參與的立場上十分動搖，且多次藉機要求金援，為此，包括陳水扁、馬英九以及總統蔡英文都曾造訪該國，積極維繫邦交。

不過根據報導，奧蒂嘉對於台灣政要到訪的態度相當不一致，他曾親自開著賓士吉普車，以大陣仗接待前總統陳水扁、馬英九，蔡總統2017年參加他的就職典禮時，奧蒂嘉也以「姊妹」相稱。

然而奧蒂嘉也曾在馬英九2009年到友邦薩爾瓦多時與他相約，卻3度放馬英九鴿子，後來馬英九親訪尼加拉瓜，奧蒂嘉說要接機又爽約、晚宴也缺席；一共5次放鴿子的行為令人感到難以捉摸，此外，蔡總統訪問尼國時，與奧蒂嘉的閉門會面卻遭現場轉播，其草莽作風也引發爭議。

根據中央社，奧蒂嘉在歷任台灣總統前往尼加拉瓜造訪時，就常常藉機要求金援，像是在陳水扁時代，他就曾開口新台幣10億元的發電機組需求；在馬政府時期，則要求協助興建港口等。

現年76歲的奧蒂嘉，1979年參與桑定游擊隊推翻蘇慕薩政權而成為革命英雄，同年取得政權後就轉向北京，他也在2021年第5度當選總統後，面臨一連串國際批評和制裁，加上國內連年大規模反政府示威，因此態度更明顯偏向中國。

對於奧蒂嘉與台斷交的作為，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）回應，奧蒂嘉政權無權代表反映尼加拉瓜人民的意志，並更鼓勵各國擴大與台灣的交往。