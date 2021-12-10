Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

尼加拉瓜總統奧蒂嘉2度與台灣斷交 屢要金援、曾5度放馬英九鴿子

奧蒂嘉作風草莽、難以捉摸，對於與台斷交，美國表示該政權無法反映人民的意志，並鼓勵各國與台灣來往。

By 政治組, 台灣英文新聞
2021/12/10 20:52
尼加拉瓜總統奧蒂嘉2021年連任成功，第5度當選總統。（圖/中央社）

尼加拉瓜總統奧蒂嘉2021年連任成功，第5度當選總統。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）尼加拉瓜與台灣2次斷交都是由總統奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政，過去他曾放前總統馬英九5次鴿子，更數度要求台灣巨額金援，行事作風難以捉摸。

中央社指出，尼加拉瓜第2次與我國斷交，兩次相隔36年，都是由奧蒂嘉所決定，他首先於1985年12月中斷與中華民國55年的外交關係，轉而承認北京，而後在1990年查莫洛（Violeta Barrios Torres de Chamorro）夫人上台後恢復與台邦交關係。

2006年奧蒂嘉再次當選總統，任期長達15年，在今天之前，尼加拉瓜與台灣的關係相對不穩，奧蒂嘉在台灣國際參與的立場上十分動搖，且多次藉機要求金援，為此，包括陳水扁、馬英九以及總統蔡英文都曾造訪該國，積極維繫邦交。

不過根據報導，奧蒂嘉對於台灣政要到訪的態度相當不一致，他曾親自開著賓士吉普車，以大陣仗接待前總統陳水扁、馬英九，蔡總統2017年參加他的就職典禮時，奧蒂嘉也以「姊妹」相稱。

然而奧蒂嘉也曾在馬英九2009年到友邦薩爾瓦多時與他相約，卻3度放馬英九鴿子，後來馬英九親訪尼加拉瓜，奧蒂嘉說要接機又爽約、晚宴也缺席；一共5次放鴿子的行為令人感到難以捉摸，此外，蔡總統訪問尼國時，與奧蒂嘉的閉門會面卻遭現場轉播，其草莽作風也引發爭議。

根據中央社，奧蒂嘉在歷任台灣總統前往尼加拉瓜造訪時，就常常藉機要求金援，像是在陳水扁時代，他就曾開口新台幣10億元的發電機組需求；在馬政府時期，則要求協助興建港口等。

現年76歲的奧蒂嘉，1979年參與桑定游擊隊推翻蘇慕薩政權而成為革命英雄，同年取得政權後就轉向北京，他也在2021年第5度當選總統後，面臨一連串國際批評和制裁，加上國內連年大規模反政府示威，因此態度更明顯偏向中國。

對於奧蒂嘉與台斷交的作為，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）回應，奧蒂嘉政權無權代表反映尼加拉瓜人民的意志，並更鼓勵各國擴大與台灣的交往。
奧蒂嘉
尼加拉瓜
斷交
中華民國
邦交國
中國
北京

相關新聞

民主峰會開跑 拜登：民主需要鬥士
民主峰會開跑 拜登：民主需要鬥士
2021/12/10 12:12
【更新】中國官媒: 尼加拉瓜與中方代表天津簽署公報•正式復交　台灣學者：尼國遭美制裁•為金錢奧援選擇靠攏
【更新】中國官媒: 尼加拉瓜與中方代表天津簽署公報•正式復交　台灣學者：尼國遭美制裁•為金錢奧援選擇靠攏
2021/12/10 11:44
快訊／尼加拉瓜問題大選遭國際制裁... 見笑轉生氣斷交台灣
快訊／尼加拉瓜問題大選遭國際制裁... 見笑轉生氣斷交台灣
2021/12/10 07:58
美國眾議院通過禁止進口新疆血汗商品 棉花、多晶矽供應鏈恐重挫
美國眾議院通過禁止進口新疆血汗商品 棉花、多晶矽供應鏈恐重挫
2021/12/09 15:28
無國界記者組織最新調查報告！《中國新聞業大躍退》揭露中國打壓知情權
無國界記者組織最新調查報告！《中國新聞業大躍退》揭露中國打壓知情權
2021/12/08 14:54

更新時間 : 2021-12-10 21:06 GMT+08:00

最受歡迎

「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北
【最新】台灣中研院P3研究員染疫•一周內將查核國內12間高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
【最新】台灣中研院P3研究員染疫•一周內將查核國內12間高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
台灣首位千萬網紅出爐！義大利貝斯手獲頒「鑽石」謝粉　為愛來台霸氣舉動超暖
台灣首位千萬網紅出爐！義大利貝斯手獲頒「鑽石」謝粉　為愛來台霸氣舉動超暖
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣「超強發電機」男星邱澤情訂許瑋甯！因戲結緣宣布結婚高調放閃　細數雙方情史各自精采
台灣「超強發電機」男星邱澤情訂許瑋甯！因戲結緣宣布結婚高調放閃　細數雙方情史各自精采