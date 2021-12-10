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唐鳳致詞美國「民主峰會」 重申台灣會堅守民主最前線

在唐鳳的致詞影片中，提到了三大重點，分別是台灣的國際民主地位、新冠肺炎期間台灣採取「公民・政府・ 私部門」夥伴關係共同抗疫，以及台灣在反腐敗、媒體素養和婦女賦權議題上的努力，盼在這兩天登場的美國「民主峰會」上穩固台灣民主最前線位置。

By 政治組, 台灣英文新聞
2021/12/10 19:48
台灣數位政委唐鳳於今晚代表台灣，在美國「民主峰會」中致詞。（圖/YouTube截圖）

台灣數位政委唐鳳於今晚代表台灣，在美國「民主峰會」中致詞。（圖/YouTube截圖）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國總統拜登主持的「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議於美東時間12月9日至10日登場，行政院政務委員唐鳳及駐美國代表蕭美琴大使將一同出席，彰顯台灣在民主領域的領導角色。

根據外交部資訊，在唐鳳的致詞影片中，提到了三大重點，首先是台灣在國際上扮演的角色。唐鳳強調，台灣雖然是一個年輕的民主國家，但它堅定地站在與威權主義鬥爭的最前線，且在全球自由、民主和人權領域發揮著主導作用。

再來，唐鳳提及新冠肺炎全球爆發後的民主倒退現象。她看到這段期間，專制政權以公共衛生的名義或是更大的利益而侵犯人權，並在封鎖的狀況下進行防疫工作，而台灣卻與人民站在一起，選擇以「公民・政府・ 私部門」夥伴關係來對抗疫情，公、私部門皆攜手在口罩配購、簡訊實聯制等方面的數據上貢獻技術，以成就人民的福祉。

最後，針對反腐敗、媒體素養和婦女賦權議題，唐鳳指出，台灣政府支持在台派駐國際的記者和非政府組織，同時認可受北京壓迫的外國記者。台灣也響應美國號召，承諾為「全球反貪集團」（GACC）提供資金支持，一起打擊貪腐及假消息。

唐鳳說，透過「全球合作暨訓練架構」(GCTF) ，台灣得以與美國、日本、澳洲及其他志同道合的民主國家合作，一同實踐自由民主的本質。

在本次峰會召開前，中國刻意與台灣原邦交國尼加拉瓜建交，並使其與我國斷交，對此，台灣政府表示，中方的行徑惡劣，企圖孤立台灣，對民主世界公然挑釁。不過美國國務院在第一時間就發布新聞聲明，強調尼加拉瓜政府的行動無法反映尼加拉瓜人民的意願，美方也鼓勵各國擴大與台灣的交往。

面對中國的軍事恫嚇、經濟脅迫及外交施壓等文攻武嚇，台灣政府將高舉民主的旗幟，走向國際努力展現話語權，並與美國等理念相近國家持續合作，捍衛全球民主制度與人權價值。
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