臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.73% 上市股票總市值達55.16兆元

根據臺灣證券交易所統計，2021年12月10日發行量加權股價指數收盤為17,826.26點，較上週(2021年12月3日)的17,697.14點上漲129.12點，漲幅約為0.73%，台灣50指數收盤為13,946.44點，較上週的13,898.83點上漲47.61點，漲幅約為0.34%，寶島股價指數收盤為20,406.77點，較上週的20,251.94點上漲154.83點，漲幅約為0.76%。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲9.52%為最大，跌幅以造紙類指數下跌1.13%為最大，未含金融類指數上漲88.00點，漲幅約為0.57%，未含電子類指數上漲422.41點，漲幅約為2.16%，未含金融電子類指數上漲370.02點，漲幅約為2.24%。

臺灣證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為1兆6,635.75億元，全體上市股票成交金額為1兆6,086.57億元，股票成交量週轉率為3.35%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為第一名，半導體類4,565.87億元，占全體上市股票交易金額28.38%；第二名，航運類4,528.12億元，占全體上市股票交易金額28.15%；第三名，光電類1,504.99億元，占全體上市股票交易金額9.36%。

成交量週轉率前三名產業為第一名，航運類20.58%；第二名，光電類11.11%；第三名，電子零組件類5.02%。

累計今年年初開盤迄今共230個交易日，集中市場總成交金額為91兆6,770.34億元，市場日平均成交金額為3,985.96億元，股票成交量週轉率為197.47%，股票日平均成交量週轉率為0.86%。

2021年12月10日全體上市公司市場總值為新台幣55兆1,574.50億元，較上週(2021年12月3日)市值54兆4,952.89億元增加6,621.61億元，增幅約為1.22%。

(以上資料由臺灣證交所提供。資料初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)