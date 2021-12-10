土地銀行開辦網路投保業務 提供便捷數位金融服務

順應金融科技數位化趨勢及開發遠距交易模式，即日起，土地銀行網路投保業務正式上線，提供汽(機)車險及旅行綜合險等熱門商品服務，只要加入網路投保會員，透過試算保費及點選投保方案後，以網路投保會員所持有土地銀行信用卡辦理線上繳費，即可輕輕鬆鬆完成投保，既便捷又安心。

土地銀行向來致力於金融科技，這次於個人網路銀行新增網路投保專區，首次上架汽(機)車險、旅行綜合險等簡易型保險商品，專案包括汽(機)車險「基本型」、「經濟型」、「保障型」、「超值型」及旅行綜合險「國內外基本型」、「國內外加值型」、「國外豪華型」等商品組合櫥窗。不論是開(機)車族應投保的強制汽車責任險或是額外提高保障的任意責任險，客戶皆可依個人需要自選方案，透過多元組合方案轉嫁風險。

另對於旅遊期間可能遭遇的意外事故，土地銀行亦提供個人國內外旅行綜合險，客戶如投保「國外豪華型」方案，不僅享有班機延誤、行李遺失或海外突發疾病等不可抗力事故之保障，還可享有高保額海外急難救助保障。此外，土地銀行提供「網路投保」保費試算功能，網路投保會員確認投保後再使用土地銀行信用卡完成線上繳費，可滿足網路族群投保需求與後疫情時代零接觸風險。

因應金融消費者行為模式改變，土地銀行積極建置數位平台，打造友善金融環境，保障客戶權益，秉持關懷社會、回饋社會的理念，持續推動普惠金融，增加服務的廣度與深度，歡迎民眾體驗數位金融科技所帶來的便利性。