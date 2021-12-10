「助人是開啟快樂的鑰匙！」　安得烈慈善協會羅紹和勉勵志工

安得烈慈善協會執行長羅紹和， 原是位溫文儒雅的將軍，他從國防部軍事發言人的位置急流勇退， 全心投入慈善協會的公益助人行列， 親自為每次到食物銀行幫忙整理打包食物箱的志工解說示範， 他告訴志工說，「助人是開啟快樂的鑰匙，讓人生更有意義！」

新北市社會局在表揚今年度社福志工時， 局長張錦麗特別邀請羅紹和為現場300多位志工分享安得烈慈善協 會的核心任務和志工服務，以及他的人生歷練。

羅紹和不諱言自己小時候出生在美濃的一個貧困家庭，父親是老兵， 因生活不順遂，父親會酗酒並在酒後家暴，母親離家， 曾住到育幼院，因家窮，他選讀軍校， 第一次在軍中吃到白白胖胖的饅頭，一口氣連吃3個， 是最幸福的時刻，他暗中許下心願，有朝一日，一定要幫助弱勢。

羅紹和回憶說，在當軍事發言人時，需常跟長官到災區救災慰問， 發現國人愛心充沛，每次救災後，剩餘許多物資； 在2016年他毅然請退軍職，進入安得烈服務時， 曾探望一位單親媽媽帶2個小孩，小的才1歲多，桌上有5、 6罐奶粉未開封，問明原因，才知道受贈的品牌不適合小孩的體質。

有了這些深刻的體驗後，啟發羅紹和在推動安得烈食物銀行時， 採取客製化的策略。他說，有針對出生到3歲的嬰幼兒奶粉， 光奶粉就有40多個品牌；有3到15歲的膳糧箱； 有65歲以上的長青箱，以低糖低鈉的食物為主；更有針對重病、 罕見疾病的專案食物箱；也有特別為素食家庭準備的素食箱。

羅紹和表示，安得烈慈善協會有4大核心，包含弱勢扶助、 急難救助、災害援助和教育推廣；其中又以食物銀行最為外界知曉， 因為是一切救助的支柱，因一個月必須送出5千多個食物箱， 需要大量的志工幫忙整理打包，協助裝箱。

羅紹和說，食物的來源除了協會採購，也有許多廠商和民眾捐贈， 民眾在捐贈時，可能沒有注意到效期問題，因此志工在整理時， 需要特別挑出，至少還要有3個月以上， 以顧及食物安全和受贈者的尊嚴。

羅紹和表示，在疫情期間，弱勢民眾受到更大的衝擊， 今年光從1月到10月，協會的急難救助就幫助了1,051戶， 救助金額1,692萬元；各類客製化的食物箱共額外送出14, 910箱。

除了急難救助，羅紹和說，協會還推動培鷹計畫、獎掖助學、 技職培訓等，透過各式學業、才藝、體育、技術競賽， 希望幫助弱勢孩子徹底翻轉。

羅紹和說，看到台下每個從事志願服務的志工，都面露喜悅和柔順， 其實志工精神就是學習、謙虛、犧牲、奉獻和共好，助人也是助己， 讓自己的人生更有意義，也會為自己帶來更多的幸福和快樂。 他引用非洲諺語：「一個人走得快，一群人走得遠、走得久！」 以此勉勵大家。