「助人是開啟快樂的鑰匙！」　安得烈慈善協會羅紹和勉勵志工

安得烈慈善協會執行長羅紹和，原是位溫文儒雅的將軍，他從國防部軍事發言人的位置急流勇退，全心投入慈善協會的公益助人行列，親自為每次到食物銀行幫忙整理打包食物箱的志工解說示範，他告訴志工說，「助人是開啟快樂的鑰匙，讓人生更有意義！」
新北市社會局在表揚今年度社福志工時，局長張錦麗特別邀請羅紹和為現場300多位志工分享安得烈慈善協會的核心任務和志工服務，以及他的人生歷練。
羅紹和不諱言自己小時候出生在美濃的一個貧困家庭，父親是老兵，因生活不順遂，父親會酗酒並在酒後家暴，母親離家，曾住到育幼院，因家窮，他選讀軍校，第一次在軍中吃到白白胖胖的饅頭，一口氣連吃3個，是最幸福的時刻，他暗中許下心願，有朝一日，一定要幫助弱勢。
羅紹和回憶說，在當軍事發言人時，需常跟長官到災區救災慰問，發現國人愛心充沛，每次救災後，剩餘許多物資；在2016年他毅然請退軍職，進入安得烈服務時，曾探望一位單親媽媽帶2個小孩，小的才1歲多，桌上有5、6罐奶粉未開封，問明原因，才知道受贈的品牌不適合小孩的體質。
有了這些深刻的體驗後，啟發羅紹和在推動安得烈食物銀行時，採取客製化的策略。他說，有針對出生到3歲的嬰幼兒奶粉，光奶粉就有40多個品牌；有3到15歲的膳糧箱；有65歲以上的長青箱，以低糖低鈉的食物為主；更有針對重病、罕見疾病的專案食物箱；也有特別為素食家庭準備的素食箱。
羅紹和表示，安得烈慈善協會有4大核心，包含弱勢扶助、急難救助、災害援助和教育推廣；其中又以食物銀行最為外界知曉，因為是一切救助的支柱，因一個月必須送出5千多個食物箱，需要大量的志工幫忙整理打包，協助裝箱。
羅紹和說，食物的來源除了協會採購，也有許多廠商和民眾捐贈，民眾在捐贈時，可能沒有注意到效期問題，因此志工在整理時，需要特別挑出，至少還要有3個月以上，以顧及食物安全和受贈者的尊嚴。
羅紹和表示，在疫情期間，弱勢民眾受到更大的衝擊，今年光從1月到10月，協會的急難救助就幫助了1,051戶，救助金額1,692萬元；各類客製化的食物箱共額外送出14,910箱。
除了急難救助，羅紹和說，協會還推動培鷹計畫、獎掖助學、技職培訓等，透過各式學業、才藝、體育、技術競賽，希望幫助弱勢孩子徹底翻轉。
羅紹和說，看到台下每個從事志願服務的志工，都面露喜悅和柔順，其實志工精神就是學習、謙虛、犧牲、奉獻和共好，助人也是助己，讓自己的人生更有意義，也會為自己帶來更多的幸福和快樂。他引用非洲諺語：「一個人走得快，一群人走得遠、走得久！」以此勉勵大家。