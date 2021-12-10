最年輕國手誕生！110全國技能及技藝競賽 新北領先全國頒336萬獎勵金

第51屆全國技能競賽被視為國手選拔前哨站，脫穎而出者有機會代表台灣參加2024年法國里昂國際技能競賽。另教育部每年舉辦全國高級中等學校技藝競賽限定高三學生參賽，獲獎後將可參加四技二專升學的技優管道，爭取未來擠身優質科技大學機會。受全國各校高度重視的兩大競賽分別於12月4日及12月2日落幕，新北市今年共計奪得20金、18銀、18銅、42座金手獎及67名優勝，共163人次獲獎，成績優異亮眼。
新北市長侯友宜今(10)日特別出席感恩餐會，親自為金牌選手披掛表揚彩帶，頒發336萬獎勵金予獲獎選手及指導老師，表達新北市對付出心力指導老師及勇於面對挑戰的選手高度肯定。新北市在全國技能競賽由去年20名至今年54名得獎數翻倍成長，更在青少年組「網頁技術」、「商務軟體設計」、「平面設計技術」及青年組「汽車板金」等4職類包辦所有獎項，佔據得獎榜單，成績領先全國。
其中，新北高工資訊科二年級葉家均同學勇奪「行動應用開發職類」金牌及「商務軟體設計職類」銀牌，同時獲選為第46屆國際技能競賽行動應用開發職類正取國手，是該屆最年輕，也是該職類第一位國手。指導老師陳錫齡主任表示，專業來自勤學苦練，家均之所以能獲得如此驚艷成績，主因在於態度積極不怕吃苦，在疫情期間主動回報線上學習進度，實體授課後仍然勤奮不懈怠，有此優秀成績實至名歸。
全國高級中等學校五大類技藝競賽的表現更多有突破。例如，家事類6金手創新高；農業類參賽學校淡水商工選手全數獲獎；工業類競賽汽車修護2連霸、模具摘金奪銀、機器人職種所有參賽學校100%獲獎、7名冠軍金手創新高；商業類競賽樟樹國際實中參賽學生全數獲獎，而穀保家商自2013至2021學年度，連續九年網頁設計職種獲獎率100%，勇奪6座金手獎及3個優勝，近三年更誕生2名冠軍金手，光復高中多媒體設計學程五年內榮獲2座金手獎及3個優勝，在在顯示新北技職教育穩定成長、領先全國。
選手養成需長期培訓，教育局每年提撥百萬獎勵金，長期培養及扶持新北技職選手能持續精進專業技能。全國技能競賽除勞動部獎金外，更加碼發給前三名選手12萬、6萬、4萬元獎勵金，未來國際技能競賽金牌還有120萬。技藝競賽更創全國唯一，新北額外發給前三名學生2萬、1萬2千元及1萬元獎勵金，教師也獲得實質獎勵。
教育局長張明文表示，適性發展是培育優質技職人才的核心，新北市以三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，培養學生在全國及國際舞臺上爭取佳績。同時預告明年的商業類技藝競賽將由新北市主辦，期勉選手創造佳績，在專業中展現熱情與自信，努力朝自己理想邁進。