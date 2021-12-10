最年輕國手誕生！110全國技能及技藝競賽 新北領先全國頒336萬獎勵金

第51屆全國技能競賽被視為國手選拔前哨站， 脫穎而出者有機會代表台灣參加2024年法國里昂國際技能競賽。 另教育部每年舉辦全國高級中等學校技藝競賽限定高三學生參賽， 獲獎後將可參加四技二專升學的技優管道， 爭取未來擠身優質科技大學機會。 受全國各校高度重視的兩大競賽分別於12月4日及12月2日落幕 ，新北市今年共計奪得20金、18銀、18銅、42座金手獎及6 7名優勝，共163人次獲獎，成績優異亮眼。

新北市長侯友宜今(10)日特別出席感恩餐會， 親自為金牌選手披掛表揚彩帶，頒發336萬獎勵金予獲獎選手及指 導老師，表達新北市對付出心力指導老師及勇於面對挑戰的選手高度 肯定。新北市在全國技能競賽由去年20名至今年54名得獎數翻倍 成長，更在青少年組「網頁技術」、「商務軟體設計」、「 平面設計技術」及青年組「汽車板金」等4職類包辦所有獎項，佔據 得獎榜單，成績領先全國。

其中，新北高工資訊科二年級葉家均同學勇奪「行動應用開發職類」 金牌及「商務軟體設計職類」銀牌，同時獲選為第46屆國際技能競 賽行動應用開發職類正取國手，是該屆最年輕， 也是該職類第一位國手。指導老師陳錫齡主任表示， 專業來自勤學苦練，家均之所以能獲得如此驚艷成績， 主因在於態度積極不怕吃苦，在疫情期間主動回報線上學習進度， 實體授課後仍然勤奮不懈怠，有此優秀成績實至名歸。

全國高級中等學校五大類技藝競賽的表現更多有突破。例如，家事類 6金手創新高；農業類參賽學校淡水商工選手全數獲獎；工業類競賽 汽車修護2連霸、模具摘金奪銀、機器人職種所有參賽學校100% 獲獎、7名冠軍金手創新高；商業類競賽樟樹國際實中參賽學生全數 獲獎，而穀保家商自2013至2021學年度， 連續九年網頁設計職種獲獎率100%，勇奪6座金手獎及3個優勝 ，近三年更誕生2名冠軍金手，光復高中多媒體設計學程五年內榮獲 2座金手獎及3個優勝，在在顯示新北技職教育穩定成長、 領先全國。

選手養成需長期培訓，教育局每年提撥百萬獎勵金， 長期培養及扶持新北技職選手能持續精進專業技能。 全國技能競賽除勞動部獎金外，更加碼發給前三名選手12萬、6萬 、4萬元獎勵金，未來國際技能競賽金牌還有120萬。 技藝競賽更創全國唯一，新北額外發給前三名學生2萬、1萬2千元 及1萬元獎勵金，教師也獲得實質獎勵。

教育局長張明文表示，適性發展是培育優質技職人才的核心， 新北市以三級培訓及6種技職競賽人才育成策略， 培養學生在全國及國際舞臺上爭取佳績。 同時預告明年的商業類技藝競賽將由新北市主辦， 期勉選手創造佳績，在專業中展現熱情與自信， 努力朝自己理想邁進。