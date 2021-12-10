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新北市賞鳥勝地 貢寮田寮洋

By 台灣英文新聞
2021/12/10 17:25
小辮鴴 (攝影楊宗誠/照片來源：新北市政府農業局提供)

小辮鴴 (攝影楊宗誠/照片來源：新北市政府農業局提供)

提到新北市的貢寮，大家首先會想到應該就是海洋音樂祭、福隆沙雕、福隆車站的便當、草嶺古道及貢寮鮑等等，很多人都不知道該地也是台灣重要的候鳥中繼站，新北市政府農業局表示，喜歡賞鳥的民眾多了一個新去處，那就是「貢寮田寮洋」。

每當搭乘火車經過新北市的福隆站與貢寮站之間，向車窗遠眺出去，可看到草澤、水田、菜畦、埤塘、溪流、次生林等多元環境所堆疊而成的美麗地景，就是這樣多元環境也造就出當地豐富的生物多樣性，成為各類型候鳥來台過冬的重要棲息地。過去在田寮洋地區，農民因害怕水田遭雙溪河氾濫沖刷帶走田土，故在一期水稻耕收割後僅會於來年春季插秧前進行耕地翻犁，後因雙溪河整體治理改善，田寮洋雖已不受洪水氾濫所苦，但農民耕作習慣依舊，也因此下半年田區仍呈現旱地草生狀態，不利冬季抵台的涉禽候鳥覓食利用，於是近年來新北市農業局與人禾基金會合作，因應冬季候鳥來臨的季節，提早於每年10月再進行一次翻犁作業，讓田區維持低水位狀況，友善了候鳥棲地場所。

新北市農業局長李玟表示，會持續鼓勵農友投入有機友善行列，在生產過程中不使用任何化學肥料及化學農藥，以達到保護生態環境及飲食安全目的。目前新北市各地已取得翡翠樹蛙、臺灣藍鵲、食蟹獴、大冠鷲等13項綠保標章，友善耕作面積已達267.5公頃，有機耕作面積達311公頃。邀請大家下次來到貢寮時，不妨來田寮洋看看這片與野鳥共享的土地，尋找小水鴨、黑鳶、鷺鷥的身影，一起支持在地農友們對友善環境所做的改變。

人禾基金會保育處長薛博聞表示，貢寮田寮洋地理位置是候鳥遷移路線重要的中繼站，依據全世界最大的鳥類紀錄資料庫eBird平台顯示，田寮洋紀錄到的鳥種數已高達343種，主要源自於當地多元的棲地類型，提供各種鳥類利用，例如會利用埤塘的小水鴨、琵嘴鴨；草澤中常見的褐頭鷦鶯、紅尾伯勞；覓食於水稻田及田埂的小環頸鴴、東方黃鶺鴒；天空中飛翔的黑鳶、魚鷹；次生林裡鳴叫的五色鳥、小彎嘴畫眉等，另外今年入冬之後，更記錄到白琵鷺、粉紅椋鳥、冠鷿鷈等在台灣較為稀有鳥類，如此豐富的生態使的田寮洋成為台灣最重要的賞鳥勝地。

新北市賞鳥勝地 貢寮田寮洋

農人與黑鳶。(照片來源：新北市政府農業局提供)

新北市賞鳥勝地 貢寮田寮洋

白琵鷺。(攝影楊宗誠/照片來源：新北市政府農業局提供)

新北市賞鳥勝地 貢寮田寮洋

田寮洋空拍全景。(照片來源：新北市政府農業局提供)

更新時間 : 2021-12-10 18:04 GMT+08:00

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