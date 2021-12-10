「上海鄉村」老字號餐廳推出超豪華龍蝦五品年菜

每年過年都需要提早採買食材備料等等....總是忙得不可開交嗎？「上海鄉村」推出豪華龍蝦五品年菜加上多項經典單點年菜，從研發到出品層層嚴格把關，只為了給大家最好的年菜體驗，冷凍宅配到府再加上簡單的覆熱方式，讓全家人除夕夜享受團聚時刻也可以吃到美味的年夜飯，也能把更多時間留給家人一起優雅過年。

2022年是「上海鄉村」成立第40周年，特別推出限量豪華宅配年菜【福虎嘯春五品年菜】早鳥價只要$4750（原價$5588)，年菜開場以一整隻龍蝦震撼出現在餐桌上，主廚嚴選進口肉質飽滿、脆彈的波士頓龍蝦，搭配Q彈有嚼勁的台灣手工粄條及超過10種以上獨門醬料，除夕來點溫和的微麻微辣的川香波士頓龍蝦，挑戰全家的極限味蕾。

再來推出主廚嚴選台灣豬肋排，肉質多汁有咬勁，挑選十三種香料調製的黑椒醬汁，香氣濃郁，黑椒直火豬肋排的入味關鍵，直火烤箱中反覆刷上八次醬汁，又是秒殺的一道料理。自帶荷香的主食荷香蒲燒鰻魚飯捲，嚴選油花均勻的肥美鰻魚，入口即化，古早手炒醬香台灣米飯，結合日式道地配方，醬香甘醇，讓長輩小孩食指大動。

接下來是招牌湯品火腿扁尖燉雞湯，湯頭以18小時慢蒸而成，湯頭濃郁且清澈，選用家鄉肉(上海菜的獨特原料)，鹹香味鮮，嚴選台灣小土雞，肉質燉得軟爛好入口，扁尖筍為上海高級菜使用的原料，風味濃郁且脆嫩。壓軸以極品浙江佛跳牆呈現，湯頭濃郁，集結高級、美味食材之精華，湯料比以往「增量30%」，文火細滾12小時，煲出濃郁滋味，另外提供主廚嚴選8道單點年菜，更多美味的選擇，顏值最好最美味的年菜只在「上海鄉村」。

即日起至12/15日止，早鳥預購冷凍宅配年菜，即享85折＆免運優惠，現在預購現省$1099，最豪華龍蝦五品年菜招待親友超有面子。

團聚時刻跟家人一起來一趟充滿山珍海味的美食旅程吧。