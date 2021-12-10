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前中研院員工染疫　感染源為實驗鼠？台灣指揮中心：國際上的確有類似案例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/10 17:01
前中研院實驗人員確診新冠肺炎，初判疑在實驗室遭實驗鼠咬傷而感染。(示意圖/pixabay)

前中研院實驗人員確診新冠肺炎，初判疑在實驗室遭實驗鼠咬傷而感染。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）一名前中研院實驗人員確診新冠肺炎，初判疑在實驗室遭實驗鼠咬傷而感染，外界質疑動物傳人的可能性，指揮中心今（10）日表示，根據美國CDC資料顯示，國際上的確有少部分動物傳人的案例，但不是造成新冠肺炎流行的主因，後續將搭配環境採檢釐清感染源。

25歲前中研院P3實驗室人員昨晚確診新冠肺炎，個案曾在10月15日和11月19日遭染疫的老鼠咬傷，11月26日發病，12月8日、9日篩檢呈陽性。由於個案近期無出入境紀錄，也沒接觸過疑似個案，加上Ct值低，初判疑在實驗室遭感染。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，去年11月丹麥首次發現水貂大規模感染COVID-19變異株，且有多起傳染給養殖場人員的案例，當時丹麥政府為避免疫情擴散，曾全面撲殺水貂；後來，荷蘭、波蘭等至少3國都出現水貂傳染給人類的紀錄。

羅一鈞指出，在實驗室的實驗中也發現，中、小型的哺乳類動物，例如倉鼠、貂、兔子、雪貂、豬等，也會感染COVID-19，且同一物種間也可能相互傳染；即便是靈長類動物實驗如恆河猴、獼猴、狒狒等，也都有感染且生病的案例。

羅一鈞說，科學實證顯示，動物傳染給人類的可能性一直都存在，但相對罕見，也不是造成全球疫情流行的主因。回到這次中研院案例，動物傳人將列入可能感染來源，環境部分也會採檢並調查。
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中研院P3實驗室
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