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尼加拉瓜斷交前開口借1億美元？ 台灣外交部：人道貸款、未撥款

尼加拉瓜今日上午無預警再度與我國斷交，隨即以迅雷不及掩耳之姿，在中國天津簽署復交的聯合公報，正式恢復大使級外交關係。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/10 16:23
外傳總統蔡英文曾於11月答應再借尼加拉瓜1億美元，外交部今（10）日予以否認。（圖／ Pexels)  

外傳總統蔡英文曾於11月答應再借尼加拉瓜1億美元，外交部今（10）日予以否認。（圖／ Pexels)  

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）尼加拉瓜今（10）日二度與台灣斷交，英媒指出總統蔡英文曾於尼國11月大選前答應提供1億美元貸款災台灣的銀行拒絕，外交部下午否認，稱之為2019年的人道借貸款項，且至今因故未曾撥款。

英國金融時報稍早引述兩位知情人士指出，蔡英文曾在11月7日尼加拉瓜大選前夕，答應「再」提供尼國1億美元的貸款，被台灣的銀行以違反美國對尼國制裁為由拒絕，以避免自身業務遭受風險。

外交部下午嚴正澄清，2018年4月尼加拉瓜曾發生動亂危機，造成民生經濟及基礎建設嚴重毀損，當時尼國政府曾請求我國基於人道考量提供援助；台灣於2019年2月同意提供1億美元的商業性重建貸款，供尼國進行基礎建設，之後因撥款要件程序問題，承貸商業銀行至今並無撥付任何款項給予尼國。

外交部強調，此項2019年同意的人道援助貸款是用於重建尼國的基礎建設，與尼國大選毫無關聯，「中華民國政府從未在尼加拉瓜大選前允諾任何貸款」。

回顧外交部2020年2月20日發布之聲明，稱台灣同意向尼國「提供商業性重建貸款」，相關協助均是基於協助尼國民眾的人道考量，期盼尼國人民生活及社會秩序早日恢復正常與穩定，尼國政府承諾將此筆貸款妥善運用於相關領域。

尼加拉瓜今日上午無預警再度與我國斷交，隨即以迅雷不及掩耳之姿，在中國天津簽署復交的聯合公報，正式恢復大使級外交關係。
尼加拉瓜
斷交
斷交危機

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