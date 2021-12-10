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永豐餘學院成立 「醣」科學成台灣新能源、材料新解方

前中研院院長、醣科學專家翁啟惠主張，醣分子是地球上最豐富的資源，纖維素是最多的有機化合物，可以取代石化工業，成為工業原料。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2021/12/10 15:03
永豐餘學院於今（10）日宣布成立，二代創辦人何壽川擔任院長。（圖／台灣英文新聞）

永豐餘學院於今（10）日宣布成立，二代創辦人何壽川擔任院長。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北報導）造紙業起家的永豐餘集團，今（10）日宣布成立永豐餘學院，由二代創辦人何壽川擔任院長。該學院以「醣經濟」為核心，建立跨界、跨產業、跨國平台，目標以低碳、低耗能、去石化途徑達成能源、材料、數位的發展與創新。

何壽川表示，永豐餘早年與纖維、纖維素結下不解之緣，自此進入醣的世界。如今氣候變遷成全球迫切挑戰，他致力於推廣以光合作用固碳、可再生循環的醣，來作為取代化石能源及以之為基礎的材料 。他強調，「醣」是最豐富的可再生物質，其多元性仍有無限潛力。

何壽川指出，永豐餘學院作為科學、技術、產業共榮平台，目前將專注在「以紙代塑」的目標。即以纖維素和澱粉的醣原料為基礎，發展可再生且低碳的環境友善材料，用以取代無所不在的化石塑料。

何壽川也引用COP26所商討的Deforestation（毀林） 跟 Reforestation（再造林）概念，強調森林面積對「固碳」的重要性。他指出，對抗化石燃料污染的關鍵，就是森林與農業的覆蓋面積，未來將是「wood for wood」的世代。而醣類科學，便是未來林業轉型為作為新興燃料或材料的科學基礎。

永豐餘學院成立 「醣」科學成台灣新能源、材料新解方

永豐餘學院於今（10）日宣布成立，二代創辦人何壽川會後接受媒體訪問。（圖／台灣英文新聞）

前中央研究院院長、醣分子專家翁啟惠在視訊專題研講中也指出，石化工業發展，造成地球暖化等全球問題，需國際社會協力解決，追求經濟發展需要考慮到「公平正義」跟「生態環境」。

翁啟惠主張，醣分子是地球上最豐富的資源，纖維素是最多的有機化合物，可以取代石化工業，成為工業原料。醣被廣泛應用於工業與醫學，他以中研院研發疫苗為例，講述如何針對醣分子結構設計新冠疫苗，並指出未來在材料領域醣將受到重視，且有機化學也更加環境友善。

何壽川會後受訪，也針對碳匯、碳價發表看法。他表示，政府要鞭策企業減碳邁向淨零排放，應當以鼓勵代替懲罰，以利誘之， 企業嚐到甜頭自然爭相效仿，良性競爭成效更甚重罰。

永豐餘表示，永豐餘學院短期仍以纖維材料研發、改質計畫為主，專注「以紙代塑」為目標，中長期目標則展望跨足行業如紡織、建築等各民生產業。
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