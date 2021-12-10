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傳英特爾執行長來台灣拜會台積電　經濟部：不評論個案

By 台灣英文新聞－編輯
2021/12/10 14:58
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）（英特爾提供） 

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）（英特爾提供）  (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）彭博引述知情人士消息報導，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）下周將來台，拜會台積電高層；對此，台積電、英特爾等皆不予評論，經濟部則表示，相關申請案涉及各企業重大商業經營秘密，不會去評論個案。

彭博報導，這趟行程凸顯英特爾企圖重奪產業領導地位的同時，仍需要台積電先進製程技術奧援。

目前入境台灣限制嚴格，過去一年來多位美國知名企業高管旋風來台，皆透過商業專案申請入境，也就是俗稱的「經濟泡泡」來台。如今外媒傳季辛格下周來台，經濟部表示，在符合必要性、急迫性與對國家產業發展有重大公共利益三大原則下，協助廠商擬具完整防疫計劃，向指揮中心申請商業專案入境方案，同時也派員督促相關入境人員，且遵守核定防疫規劃，確保防疫安全。

季辛格近來公開反對美國政府補助非美系業者前往投資，炮火猛烈，1日更甚至說台灣非穩定的地方。台積電董事長劉德音3日表示「不值得回應，不會中傷同業」；台積電創辦人張忠謀更技高一籌回應，「季辛格在退休前的5年內時間，不可能打敗台積電」。張忠謀一席話被財信傳媒董事長謝金河讚爆，指「高手過招，高下立判」；謝說，季辛格打不贏對手還惱羞成怒，格局低於華為任正非。
英特爾
台積電
張忠謀
季辛格

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更新時間 : 2021-12-10 16:32 GMT+08:00

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